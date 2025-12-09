Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Hơn 500 vận động viên tham dự tại Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Pa lần thứ I

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 9-12, UBND xã Ia Pa (tỉnh Gia Lai) đã khai mạc Đại hội thể dục thể thao lần thứ I-2025.

nghi-thuc-ruoc-duoc-truyen-thong-do-3-van-dong-vien-tieu-bieu-cua-xa-ia-pa-thuc-hien-anh-vu-chi.jpg
Nghi thức rước đuốc truyền thống do 3 vận động viên tiêu biểu của xã Ia Pa thực hiện. Ảnh: Vũ Chi

Mở đầu lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc truyền thống do 3 vận động viên tiêu biểu của xã thực hiện. Ngọn lửa thiêng được Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Liêm tiếp nhận và thắp sáng đài lửa đại hội, tượng trưng tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Ngay sau phát biểu khai mạc, các đại biểu, vận động viên và người dân cùng thưởng thức màn đồng diễn nghệ thuật sôi động của các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Pa và phần biểu diễn võ thuật đẹp mắt của các câu lạc bộ Karate và Vovinam.

gen-h-z7307679929006-c7900c8626174ff34f7cf14ac90a37b6.jpg
Môn kéo co bắt đầu tranh tài ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Vũ Chi

Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Pa lần thứ I thu hút hơn 500 vận động viên tham gia với 10 môn thi đấu gồm: bóng đá 7 người, bóng chuyền nam, bóng bàn nam-nữ, cờ tướng, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, nhảy bao bố, chạy cà kheo và điền kinh.

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 19-12. Đây là dịp để xã Ia Pa tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai giành 23 huy chương tại Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia.

Gia Lai giành 23 huy chương tại Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia

Thể thao

(GLO)- Kết thúc Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2025, đội tuyển cờ tướng Gia Lai đã giành tổng cộng 23 huy chương, gồm 6 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB) và 12 huy chương đồng (HCĐ). Trong đó, các kỳ thủ nữ của tỉnh đã để lại dấu ấn đậm nét với nhiều thành tích nổi bật.

Quy Nhơn United ngổn ngang ngày trở lại

Quy Nhơn United ngổn ngang ngày trở lại

Bóng đá

(GLO)- Sau hơn 3 tuần được nghỉ ngơi, Quy Nhơn United hội quân trở lại trong bối cảnh không ít khó khăn bủa vây. Ðây là thời điểm để đội bóng đất Võ nhìn lại hành trình đã qua, khắc phục những điểm hạn chế và chuẩn bị cho chặng đua phía trước.

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã xuất sắc đóng góp vào vị trí nhì toàn đoàn của Gia Lai

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh-“mỏ vàng” của thể thao dân tộc thiểu số Gia Lai

Thể thao

(GLO)- Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) là "cái nôi" thể thao phong trào của tỉnh. Vừa qua, ngôi trường này tiếp tục tạo tiếng vang khi góp công lớn vào thành tích nhì toàn đoàn của Gia Lai tại Hội thi thể thao dân tộc thiểu số (DTTS) toàn quốc lần thứ XIV (khu vực II).

null