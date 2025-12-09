Hơn 500 vận động viên tham dự tại Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Pa lần thứ I

Nghi thức rước đuốc truyền thống do 3 vận động viên tiêu biểu của xã Ia Pa thực hiện. Ảnh: Vũ Chi

Mở đầu lễ khai mạc là nghi thức rước đuốc truyền thống do 3 vận động viên tiêu biểu của xã thực hiện. Ngọn lửa thiêng được Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Liêm tiếp nhận và thắp sáng đài lửa đại hội, tượng trưng tinh thần thể thao đoàn kết, trung thực và cao thượng.

Ngay sau phát biểu khai mạc, các đại biểu, vận động viên và người dân cùng thưởng thức màn đồng diễn nghệ thuật sôi động của các em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS Ia Pa và phần biểu diễn võ thuật đẹp mắt của các câu lạc bộ Karate và Vovinam.

Môn kéo co bắt đầu tranh tài ngay sau lễ khai mạc. Ảnh: Vũ Chi

Đại hội Thể dục thể thao xã Ia Pa lần thứ I thu hút hơn 500 vận động viên tham gia với 10 môn thi đấu gồm: bóng đá 7 người, bóng chuyền nam, bóng bàn nam-nữ, cờ tướng, kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, nhảy bao bố, chạy cà kheo và điền kinh.

Theo kế hoạch, Đại hội sẽ bế mạc vào ngày 19-12. Đây là dịp để xã Ia Pa tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu tham dự Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai trong thời gian tới.