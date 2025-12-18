Hoàng Anh Gia Lai “phơi áo” trước Công an Hà Nội trên sân Pleiku

(GLO)- Đẳng cấp chênh lệch là điều đã được dự báo trước trong cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Công an Hà Nội (CAHN) tại trận đấu bù vòng 4 V.League 2025-2026 vào chiều 18-12. Đội bóng Thủ đô đã có màn “dạo chơi” trên sân Pleiku và dễ dàng lấy đi 3 điểm.

2 đội bóng bước vào trận đấu bù ở vòng 4 với 2 thái cực trái ngược hoàn toàn. CAHN đang xếp ở vị trí thứ 2 với tham vọng bám đuổi Ninh Bình trong cuộc đua vô địch.

HAGL (phải) đang xếp ở vị trí thứ 12/14 trên bảng xếp hạng. Ảnh: Văn Ngọc

3 điểm trước HAGL là mục tiêu rõ ràng mà đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Mano Polking hướng tới. Khi đó, họ sẽ chỉ kém đội bóng đến từ Cố đô Hoa Lư chỉ 1 điểm và phả hơi nóng vào đối thủ trực tiếp.

Ở bên kia chiến tuyến, HAGL đang lọt thỏm trong nhóm cuối bảng xếp hạng. Họ đang xếp ở vị trí thứ 12/14 và chỉ hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng vẻn vẹn 1 điểm. Cuộc đua trụ hạng dường như đã khởi động với đội bóng phố Núi sau những trận đấu bết bát từ đầu mùa giải.

Do đó, không nhiều người tin vào một kết quả khả quan của HAGL trước một CAHN đang hừng hực khí thế. Đặc biệt trong khung gỗ, họ vắng ngôi sao sáng nhất là Trần Trung Kiên khi đang phục vụ U22 Việt Nam ở SEA Games 33. Thủ thành 21 tuổi Bảo Duy được lựa chọn là cái tên thay thế. Nhạc trưởng Marciel cũng không thể góp mặt do chấn thương.

HAGL (giữa) gặp khó trước hàng thủ của CAHN. Ảnh: Văn Ngọc

Khó khăn là điều đã được dự báo trước cho đội chủ sân Pleiku. Và CAHN đã thật sự tạo ra thế trận áp đảo ngay trên sân khách dù cho đoàn quân của HLV Lê Quang Trãi chủ động chơi phòng ngự bên phần sân nhà.

Đội bóng của ngành Công an không tấn công quá dồn dập song trong đội hình họ sở hữu nhiều ngôi sao có thể tạo nên đột biến. Phút 16, từ một pha bóng tưởng chừng không mấy nguy hiểm, Leonardo tung cú cứa lòng chân trái khiến thủ thành Bảo Duy trở thành nạn nhân đứng nhìn bóng bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng.

Siêu phẩm của tiền đạo số 10 như một minh chứng rõ ràng cho chất lượng đội hình của 2 bên. Bởi trong hiệp 1, HAGL cũng đã có một số cơ hội có thể dứt điểm về khung thành đối phương, song họ thiếu những chân sút dứt điểm tốt như Leonardo.

Phung phí những cơ hội hiếm hoi, HAGL càng khó khăn hơn trước lối chơi kiểm soát bóng tốt của các học trò HLV Mano Polking. CAHN tấn công đa dạng ở 2 cánh và thường xuyên đẩy khung thành HAGL vào trạng thái nguy hiểm.

CAHN (trái) hoàn toàn áp đảo trước đội chủ sân Pleiku. Ảnh: Văn Ngọc

Nếu không có may mắn song hành, có lẽ đội bóng phố Núi đã sớm phải nhận bàn thua thứ 2. Tuy nhiên, điều gì đến cũng phải đến, sự xuất sắc của đội bóng Thủ đô đã được cụ thể hóa khi buộc Bảo Duy phải vào lưới nhặt bóng.

Phút 42, trong một pha đập nhả đầy tự tin, tiền vệ Mauk tung cú sút chân trái căng như kẻ chỉ làm tung nóc lưới HAGL nâng tỷ số lên 2-0.

Sau hiệp đầu tương đối lép vế, Ban huấn luyện của đội chủ nhà đã có liên tiếp 2 sự thay đổi người ở đầu hiệp 2 khi Minh Tâm thay Ryan Ha và tiền vệ người Bahnar Môi Sê vào thay Thanh Sơn.

Tuy thế trận có phần khởi sắc hơn với một số những cơ hội lên bóng cho HAGL, nhưng tất cả vẫn nằm trong tầm chủ động của đội khách. CAHN sẵn sàng chơi thấp để chờ cơ hội phản công và họ đã có được điều mình cần. Phút 58, trong một pha dàn xếp tấn công như đá tập, Phan Văn Đức dễ dàng đánh bại Bảo Duy để ghi bàn thắng thứ 3 cho CAHN.

CAHN (phải) đã có chiến thắng dễ dàng trước HAGL trong trận đấu bù. Ảnh: Văn Ngọc

Sau bàn thắng này, CAHN chơi có phần đủng đỉnh khi nắm giữ khoảng cách an toàn. Trong khi đó, HLV Lê Quang Trãi quyết định chơi tất tay khi rút tiền vệ trung tâm Vĩnh Nguyên ra sân để đưa vào tiền đạo trẻ Gia Bảo.

HAGL vùng lên chơi tấn công và những nỗ lực của họ cũng đã được đền đáp khi Conceicao bị phạm lỗi trong vòng cấm ở phút 79. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài đã cho đội chủ nhà được hưởng quả phạt 11 m. Chính tiền đạo người Brazil đã tung ra cú sút chuẩn xác đánh bại Nguyễn Filip rút ngắn tỷ số 1-3.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà HAGL làm được trước đội khách. Thất bại 1-3 ngay trên sân nhà, đội bóng phố Núi tiếp tục ngậm ngùi giậm chân tại chỗ ở nhóm cuối bảng xếp hạng.