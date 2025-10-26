Chơi bùng nổ, Hoàng Anh Gia Lai đánh bại Thể Công-Viettel trên sân Pleiku

(GLO)- Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phải đón tiếp Thể Công-Viettel trên sân Pleiku vào chiều 26-10 trong khuôn khổ vòng 8 V.League 2025-2026. Tuy nhiên, họ đã chơi bùng nổ và xuất sắc giành chiến thắng đầu tiên của mùa giải.

HAGL có một trong những cuộc khởi đầu tệ nhất lịch sử đội bóng. Sau 6 trận đầu tiên của V.League 2025-2026, đội bóng của bầu Đức đang ngụp lặn ở vị trí bét bảng xếp hạng chỉ với 3 điểm với 3 trận hòa.

Các cầu thủ Thể Công-Viettel (trái) đã chơi bế tắc trước HAGL. Ảnh: Quốc Nguyễn

Họ chỉ ghi duy nhất được 1 bàn thắng trong khi phải nhận đến 8 bàn thua. Hơn cả, lối chơi khá tù mù của đoàn quân huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi khiến người hâm mộ lo ngại. Chỉ mới những vòng đầu tiên của mùa giải mới, họ đã bắt đầu nghĩ tới cuộc đua trụ hạng cho đội bóng của mình.

Viễn cảnh của HAGL càng trở nên u ám hơn khi họ phải đón tiếp Thể Công-Viettel trong khuôn khổ vòng 8. Đội bóng của ngành Quân đội đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng và tràn trề cơ hội bám đuổi Ninh Bình trong cuộc đua ở tốp đầu.

Đặt trên bàn cân với HAGL, thầy trò HLV Popov được đánh giá cao hơn hẳn. Từ lực lượng đến phong độ và tham vọng, rất khó để hy vọng vào một kết quả khả quan cho đội bóng Phố núi. Điều họ tin tưởng nhất chỉ là điểm tựa sân nhà Pleiku mặc cho không ít khán giả đã tỏ ra thờ ơ.

Có lẽ điểm tựa ấy đã giúp HAGL nhập cuộc tự tin trước đối thủ được xếp ở cửa trên. Cả 2 nhập cuộc khá chậm với những pha tranh chấp bóng chủ yếu ở khu vực giữa sân. Đội chủ sân Pleiku không muốn rơi vào thế trận đôi công trong khi đội khách cũng không quá vội vã và tỏ ra dè chừng.

HAGL đã có chiến thắng bất ngờ trước Viettel. Ảnh: Quốc Nguyễn

Trong thế trận như vậy, HAGL đã bất ngờ vươn lên dẫn trước trong một tình huống cố định. Phút 24, từ pha đá phạt bên cánh phải của Vĩnh Nguyên, Jairo bật cao đánh đầu hiểm hóc đánh bại thủ thành Văn Việt mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thắng này, HAGL chơi “biết người biết ta”. Ban huấn luyện của đội chủ nhà hiểu được cán cân nhân sự giữa đôi bên khi họ chỉ sở hữu những cầu thủ non trẻ, còn ở bên kia chiến tuyến là một tập thể với nhiều ngôi sao.

Do đó, HAGL chơi khá thấp với số đông cầu thủ bên phần sân nhà. Trong đội hình, họ cũng không có tiền đạo thực thụ mà tập trung cho khâu phòng ngự ngay từ khu vực giữa sân.

Với hàng phòng ngự nhiều lớp của đội bóng phố núi, Thể Công-Viettel đã gặp rất nhiều khó khăn trong triển khai tấn công. Hàng công đã ghi đến 12 bàn thắng ở mùa này thậm chí không thể gây uy hiếp cho khung thành của Trung Kiên.

Ngay cả trong hiệp 2, khi đội bóng đất Bắc đẩy cao nhịp độ của trận đấu, họ cũng chơi khá bế tắc. Các cầu thủ HAGL chơi năng nổ trong những tình huống vây ráp từ khu vực trung tuyến. Các chân chuyền của Thể Công-Viettel không có quá nhiều thời gian và không gian để tìm được đối tác, nên các tình huống phối hợp của họ dễ dàng bị đối phương bẻ gãy.

Không những vậy, họ còn phải đối mặt với những tình huống phản công của HAGL. HLV Lê Quang Trãi đã có một nước cờ táo bạo khi rút ra tiền vệ Minh Tâm để thay vào tiền đạo Ryan Ha để sẵn sàng cho những pha “phản đòn”.

Hàng phòng ngự của HAGL đã chơi quả cảm trước Thể Công-Viettel. Ảnh: Quốc Nguyễn

Và trong một tình huống như vậy ở phút 61, cầu thủ SN 1997 đã có pha bứt tốc rồi dứt điểm quyết đoán tung nóc lưới đội khách nhân đôi cách biệt 2-0. Bàn thắng khiến cầu trường Pleiku vỡ òa và giúp các đồng đội của Ryan Ha chơi tự tin hơn.

Trong bối cảnh Thể Công-Viettel buộc phải đẩy cao đội hình chơi tất tay, HAGL vẫn chơi khá chặt chẽ. Các cầu thủ chủ nhà bọc lót cho nhau khá tốt để bù đắp những khoảng trống nơi hàng thủ.

Phút 77, cầu thủ đội khách đã bất ngờ sút tung lưới của Trung Kiên trong một pha phất bóng dài. Tuy nhiên, qua kiểm tra công nghệ VAR, trọng tài đã khước từ bàn thắng cho Thể Công-Viettel bởi lỗi việt vị.

Những phút cuối của trận đấu, đội khách dồn quân số sang phần sân HAGL hòng tìm bàn gỡ. Tuy nhiên, phải đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Thể Công-Viettel mới có thể tìm được bàn gỡ 1-2 sau pha đá phạt đẹp mắt của Lucao.

Giữ vững thành quả 2-1, HAGL đã có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới bằng một cách ít ai ngờ tới.