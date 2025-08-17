Hoàng Anh Gia Lai “phơi áo” trong trận mở màn mùa giải mới

(GLO)- Chiều 17-8, trên sân Pleiku, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã gây thất vọng khi để thua Becamex TP. Hồ Chí Minh (HCM) với tỷ số 0-3 ở trận đấu vòng 1 V.League 2025-2026.

Sau một mùa chuyển nhượng có nhiều biến động, HAGL khởi đầu mùa giải mới với những hoài nghi. Việc các trụ cột lần lượt rời đội khiến người hâm mộ lo lắng nhân sự mới khó khỏa lấp được khoảng trống để lại.

Conceicao (phải) đã chơi tương đối năng nổ trong trận ra mắt. Ảnh: Văn Ngọc

Bởi ngay cả khi có những Ngọc Quang, Minh Vương, Bảo Toàn, Quang Nho… đội bóng của bầu Đức cũng thường xuyên phải thấp thỏm với cuộc chiến trụ hạng. Trong khi đó, những cái tên mới mà HAGL đưa về hầu hết là các cầu thủ trẻ ở lứa tuổi U23 không được đánh giá cao.

Tuy nhiên, đối thủ của HAGL ở vòng đấu khai màn V.League 2025/2026 chỉ là một Becamex TP. HCM cũng bị “chảy máu” lực lượng khi nhiều ngôi sao đã tìm bến đỗ mới.

Vì vậy, HAGL được kỳ vọng tận dụng lợi thế sân nhà để giành chiến thắng. Thầy trò huấn luyện viên (HLV) Lê Quang Trãi đã chủ động chơi tấn công ngay từ đầu trận.

HAGL bất lực trước hàng phòng ngự chặt chẽ của đội khách. Ảnh: Văn Ngọc

Với sự năng nổ của tân binh Conceicao trên hàng công, hầu hết các pha lên bóng của đội chủ nhà đều dồn cho tiền đạo mục tiêu này. Anh di chuyển khá rộng để nhận bóng cũng như tranh chấp với các cầu thủ đối phương nhằm tìm cơ hội cho mình.

Thực tế cầu thủ người Brazil cũng đã có những cơ hội có thể điền tên mình lên bảng tỷ số. Đơn cử như ở phút 19, tận dụng sai lầm của hậu vệ Becamex TP. HCM, Conceicao thoát xuống đối mặt với thủ thành Minh Toàn. Tiếc rằng pha dứt điểm của anh chưa đủ hiểm hóc để mở tỷ số.

Tấn công nhiều nhưng không ghi bàn, HAGL phải trả giá ở cuối hiệp 1. Từ tình huống Du Học phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài Đỗ Khánh Nam tham khảo VAR và cho đội khách hưởng phạt đền. Trên chấm 11 m, Minh Trọng đánh bại thủ thành Trung Kiên, đưa Becamex TP. HCM vượt lên dẫn 1-0.

Mặt sân trơn trượt ảnh hưởng không ít đến những pha tấn công của 2 đội. Ảnh: Văn Ngọc

Bị dẫn bàn, HAGL buộc phải dâng cao đội hình chơi tấn công. Lường trước điều này, HLV Nguyễn Anh Đức đã chủ động cho các học trò chơi phòng ngự khá sâu bên phần sân nhà. Do đó, bóng hầu như chỉ lăn ở phần sân bên phía Becamex TP. HCM. Với số đông cầu thủ bên phần sân nhà, đội khách đã chơi phòng ngự chắc chắn hơn những gì đã xảy ra trong hiệp 1. Điều này khiến HAGL gặp rất nhiều khó khăn khi các phương án tấn công đều bế tắc.

Bên cạnh đó, mặt sân cỏ mới trồng cộng với ảnh hưởng từ cơn mưa trước đó khiến các pha triển khai bóng của đội chủ nhà thiếu hiệu quả. Mũi nhọn Conceicao bị phong tỏa, gần như đơn độc trên hàng công, trong khi các vệ tinh như Thanh Nhân, Vĩnh Nguyên hay Fraga cũng không tạo được sự hỗ trợ cần thiết để tạo ra đột biến.

Trước tình trạng này, HLV Lê Quang Trãi đã có những thay đổi nhân sự nhắm vào hàng công. Song khi những “quân cờ” mới chưa thể phát huy khả năng, HAGL đã phải nếm trái đắng.

Becamex TP. HCM được hưởng niềm vui chiến thắng trong trận đấu mở màn. Ảnh: Quốc Nguyễn

Phút 72, từ một pha phản công nhanh, Quốc Khánh đối mặt với thủ môn Trung Kiên nhưng không thể dứt điểm thành công. Ngay sau đó, từ quả phạt góc, bóng tìm đến Văn Anh và cựu tiền đạo HAGL đã tung cú đánh đầu hiểm hóc, nhân đôi cách biệt 2-0 cho Becamex TP. HCM.

Đến lúc này, HLV Lê Quang Trãi buộc phải tung 2 cái tên được xem như niềm hy vọng cuối cùng cho hàng công là Trần Gia Bảo và Marciel vào sân. Nhưng những phút ít ỏi trên sân không thể khiến họ kịp bắt nhịp với tình thế bị dẫn 2 bàn.

Thậm chí ở phút 83, tiền đạo vào thay người Ismaila còn “xát muối” vào nỗi đau của người hâm mộ phố núi khi nhấn chìm đội chủ nhà với bàn thắng thứ 3.

Thua trắng trên sân nhà, HAGL để lại nỗi thất vọng lớn cho người hâm mộ trong ngày ra quân. Thầy trò HLV Lê Quang Trãi sẽ còn rất nhiều việc phải làm trước chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân của Hà Nội FC vào ngày 24-8 tới.