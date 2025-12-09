Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Gần 1.000 học sinh, sinh viên tham gia Giải chạy Uprace 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BẢO LONG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Với chủ đề "Một bước chạy - Một hành trình ý nghĩa", sáng 9-12, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động Giải chạy Uprace 2025.

z7306930181027-1f763dbeabbce7e3bd9d7bb2438a4d01.jpg
Gần 1.000 học sinh, sinh viên hưởng ứng Giải chạy Uprace 2025. Ảnh: Bảo Long

Gần 1.000 học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tham gia giải. Theo thể lệ, các vận động viên tải app về điện thoại thông minh, đăng ký tài khoản và gia nhập đội "ASVHO Gia Lai" để được ghi nhận kết quả.

gen-h-giai-chay-uprace-2025-tai-quy-nhon.jpg
Các vận động viên chạy hưởng ứng quanh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: Bảo Long

Mỗi ngày vận động viên chỉ cần hoàn thành tối thiểu 1 km chạy hợp lệ (không giới hạn quãng đường tối đa), 1 km sẽ được quy đổi thành 1.000 đồng để hỗ trợ người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, thành tích vào các ngày Chủ nhật và ngày 12-12 sẽ được nhân đôi; thời gian được tính đến 23 giờ 59 phút ngày 21-12-2025.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai giành 23 huy chương tại Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia.

Gia Lai giành 23 huy chương tại Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia

Thể thao

(GLO)- Kết thúc Giải vô địch cờ tướng xuất sắc quốc gia năm 2025, đội tuyển cờ tướng Gia Lai đã giành tổng cộng 23 huy chương, gồm 6 huy chương vàng (HCV), 5 huy chương bạc (HCB) và 12 huy chương đồng (HCĐ). Trong đó, các kỳ thủ nữ của tỉnh đã để lại dấu ấn đậm nét với nhiều thành tích nổi bật.

Quy Nhơn United ngổn ngang ngày trở lại

Quy Nhơn United ngổn ngang ngày trở lại

Bóng đá

(GLO)- Sau hơn 3 tuần được nghỉ ngơi, Quy Nhơn United hội quân trở lại trong bối cảnh không ít khó khăn bủa vây. Ðây là thời điểm để đội bóng đất Võ nhìn lại hành trình đã qua, khắc phục những điểm hạn chế và chuẩn bị cho chặng đua phía trước.

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh đã xuất sắc đóng góp vào vị trí nhì toàn đoàn của Gia Lai

Trường THPT Nguyễn Chí Thanh-“mỏ vàng” của thể thao dân tộc thiểu số Gia Lai

Thể thao

(GLO)- Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) là "cái nôi" thể thao phong trào của tỉnh. Vừa qua, ngôi trường này tiếp tục tạo tiếng vang khi góp công lớn vào thành tích nhì toàn đoàn của Gia Lai tại Hội thi thể thao dân tộc thiểu số (DTTS) toàn quốc lần thứ XIV (khu vực II).

null