Gần 1.000 học sinh, sinh viên tham gia Giải chạy Uprace 2025

(GLO)- Với chủ đề "Một bước chạy - Một hành trình ý nghĩa", sáng 9-12, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động Giải chạy Uprace 2025.

Gần 1.000 học sinh, sinh viên hưởng ứng Giải chạy Uprace 2025. Ảnh: Bảo Long

Gần 1.000 học sinh, sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tham gia giải. Theo thể lệ, các vận động viên tải app về điện thoại thông minh, đăng ký tài khoản và gia nhập đội "ASVHO Gia Lai" để được ghi nhận kết quả.

Các vận động viên chạy hưởng ứng quanh Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: Bảo Long

Mỗi ngày vận động viên chỉ cần hoàn thành tối thiểu 1 km chạy hợp lệ (không giới hạn quãng đường tối đa), 1 km sẽ được quy đổi thành 1.000 đồng để hỗ trợ người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, thành tích vào các ngày Chủ nhật và ngày 12-12 sẽ được nhân đôi; thời gian được tính đến 23 giờ 59 phút ngày 21-12-2025.