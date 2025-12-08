Gia Lai: Đồng hành, sẻ chia, tiếp thêm nghị lực cho người khuyết tật

(GLO)- Vượt qua những thiệt thòi, khiếm khuyết, nhiều người khuyết tật ở Gia Lai vẫn khẳng định mình có thể sống tốt, sống có ích. Trên hành trình vượt khó, người khuyết tật đã nhận được sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng.

Giàu niềm tin, nghị lực

Toàn tỉnh hiện có 74.581 người khuyết tật. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng bằng nghị lực và sự nỗ lực không ngừng, nhiều người đã vượt qua rào cản để học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, tham gia công tác xã hội và đóng góp cho cộng đồng.

Phần giao lưu giữa những người khuyết tật với nhiều câu chuyện xúc động. Ảnh: D.L

Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai vừa phối hợp cùng Sở Y tế, Tỉnh đoàn tổ chức Chương trình gặp mặt Người khuyết tật tiêu biểu năm 2025.

Tại chương trình, các tấm gương nghị lực đã chia sẻ chuyện đời mình, từ đó lan tỏa tinh thần "tàn nhưng không phế". Đơn cử như chị Nguyễn Thái Anh Đào (SN 1982, ở phường An Nhơn Tây)-trưởng nhóm "Ngày Mới"-gương mặt quen thuộc với nhiều người khuyết tật ở phía Đông tỉnh.

Tuy bị khiếm khuyết nhưng chị thường xuyên kết nối, trợ giúp các thành viên trong nhóm khi gặp khó khăn và tích cực tham gia các hoạt động do Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh triển khai.

Chị Đào tâm sự: "Tôi luôn mong muốn sẽ có thêm nhiều anh chị em được tiếp cận và nắm vững Luật Người khuyết tật cùng một số kỹ năng, kiến thức cần thiết để đảm bảo quyền và lợi ích của bản thân. Ngoài ra, "Ngày mới" còn là nơi tiếp thêm động lực cho mọi người tâm sự, tháo gỡ rào cản tâm lý, cùng nhau vươn lên trong cuộc sống".



Khác với chị Đào, em Phan Thanh Đạt (SN 2009, ở phường Diên Hồng) sinh ra trong gia đình có 5 thành viên. Đạt đi lại bất tiện, việc di chuyển, sinh hoạt đều cần được hỗ trợ.

Từ nhỏ, em đã không ít lần cảm thấy tự ti và lo sợ rằng mình không thể theo kịp các bạn. May mắn, nhờ tình yêu thương của gia đình, sự động viên tận tình của thầy cô và bạn bè, Đạt đã từng bước vượt qua và đạt danh hiệu học sinh xuất sắc trong suốt 11 năm học.

"Em luôn nhắc nhở bản thân rằng, mỗi ngày mình làm tốt hơn một chút thì ngày mai sẽ khác. Nhờ suy nghĩ đó, em kiên trì học tập, luôn cố gắng tham gia các hoạt động trong khả năng của mình và không cho phép bản thân bỏ cuộc trước bất cứ thử thách nào. Em tin rằng, dù cơ thể không hoàn hảo nhưng ý chí và nghị lực có thể đưa ta đến những điều tốt đẹp"-Đạt lạc quan chia sẻ.

Đồng hành, hỗ trợ tối đa

Với mục tiêu phát triển bền vững với người khuyết tật, thời gian qua, Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.

Ông Nguyễn Mỹ Quang phát biểu tại chương trình. Ảnh: D.L

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Mỹ Quang-Ủy viên Ban Chấp hành Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai cho biết: Ngày quốc tế người khuyết tật năm 2025 có chủ đề “Thúc đẩy một xã hội hòa nhập vì sự tiến bộ của cả cộng đồng”. Thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm bố trí nguồn lực, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, bảo đảm các quyền của người khuyết tật và thúc đẩy sự tham gia của người khuyết tật vào phát triển kinh tế, xã hội.

"Tại Gia Lai, Hội là “mái nhà chung” của người khuyết tật, sẵn sàng đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi nhất để họ vượt qua mặc cảm, vươn lên trong cuộc sống”-ông Quang khẳng định.

Theo đó, năm 2025, Hội đã hỗ trợ cho 3.675 lượt người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 1,6 tỷ đồng; phối hợp khám, cấp thuốc miễn phí cho 560 người với tổng số tiền 343,5 triệu đồng.

Đại diện Hội Bảo trợ Người khuyết tật và bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai tặng quà cho trẻ em tại Làng Trẻ em SOS Quy Nhơn dịp Trung thu. Ảnh: ĐVCC

Đồng thời, phối hợp cùng chính quyền hỗ trợ 7 con bò giống sinh sản cho các gia đình người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 175 triệu đồng; phối hợp với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tặng 340 suất quà với tổng trị giá 204 triệu đồng cho người khuyết tật khó khăn; tặng 1 nhà Đại đoàn kết cho trẻ mồ côi ở thị xã Ayun Pa (cũ)...

Ngoài ra, Hội cũng tích cực lồng ghép các lớp tập huấn, phối hợp tuyên truyền, vận động, phổ biến chính sách đến người khuyết tật và cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu, giúp người khuyết tật tự tin hòa nhập cộng đồng.

Đối với trẻ em, năm học 2025-2026, Nhóm Hoa Hướng Dương tiếp tục hỗ trợ 17 em mồ côi học giỏi, vượt khó, với tổng số tiền 135 triệu đồng; Công ty In nhanh Lam Sơn (TP. Hồ Chí Minh), Chi hội Nguyễn Nga hỗ trợ học tập trong 6 tháng cho 27 trẻ em mồ côi, trẻ khuyết tật nghèo vượt khó học tốt với tổng số tiền 81 triệu đồng.

Cùng với đó, Chi hội Trung tâm BTXH Đồng Tâm tổ chức dạy văn hóa cho 60 em khuyết tật, hỗ trợ chi phí ăn và sinh hoạt từ tháng 12-2024 đến tháng 5-2025 với tổng số tiền 230 triệu đồng; tặng thêm xe đạp, đồ dùng học tập với tổng trị giá 117,7 triệu đồng…

Tặng quà cho người khuyết tật tại chương trình. Ảnh: D.L

Tại chương trình gặp mặt, Viện Nghiên cứu phát triển cộng đồng đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng hỗ trợ người khuyết tật bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua.