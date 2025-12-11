Phó Tư lệnh Quân khu 5 Trần Thanh Hải kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ Gia Lai

(GLO)- Chiều 10-12, Đoàn công tác Quân khu 5 do Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra tiến độ xây nhà cho người dân vùng bão lũ trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Đại tá Phạm Văn Đạt-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải (bìa phải) trò chuyện, động viên bộ đội đang hỗ trợ gia đình ông Phạm Xuân Khánh (thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước) xây dựng nhà. Ảnh: Phúc Dũng

Đoàn đã đến kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở của 2 gia đình, gồm: ông Phạm Xuân Khánh (thôn Lộc Hạ, xã Tuy Phước) do Trung đoàn 866 (Sư đoàn 31, Quân đoàn 34) đảm nhận hỗ trợ và bà Mai Thị Khương (thôn An Lợi, xã Tuy Phước Đông) do Trung đoàn 351 (Vùng 3 Hải quân) hỗ trợ.

Sau hơn 10 ngày ra quân, bộ đội đã hỗ trợ 2 gia đình này hoàn thành việc xây móng, hiện đang bước vào giai đoạn xây tường nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351 (Vùng 3 Hải quân) giúp gia đình bà Mai Thị Khương (thôn An Lợi, xã Tuy Phước Đông) vận chuyển vật liệu để xây dựng nhà. Ảnh: Phúc Dũng

Thiếu tướng Trần Thanh Hải ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 34 và Vùng 3 Hải quân trong việc hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà ở.

Đồng thời, Thiếu tướng Hải đề nghị 2 đơn vị tiếp tục quán triệt cho bộ đội nắm vững tinh thần cốt lõi của hoạt động này: đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị, trách nhiệm bình thường, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim đến trái tim, là tình cảm đối với nhân dân.

Thiếu tướng Trần Thanh Hải (thứ 4 từ phải sang) trao đổi với lãnh đạo địa phương, Sư đoàn 31 về tiến độ hỗ trợ xây dựng nhà của gia đình ông Phạm Xuân Khánh. Ảnh: Phúc Dũng

Để đảm bảo bàn giao nhà cho nhân dân trước Tết Nguyên đán, Phó Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị Quân đoàn 34 và Vùng 3 Hải quân theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và phân công nhiệm vụ phù hợp; bảo đảm thi công đúng kỹ thuật, an toàn, đáp ứng yêu cầu phòng-chống thiên tai lâu dài. Ngoài ra, trong quá trình hỗ trợ nhân dân, bộ đội phải chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật và giữ vững hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ”.