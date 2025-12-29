Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy tại Trường THPT Hà Huy Tập

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ CHI VŨ CHI
NGỌC MINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 28-12, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 6 (Phòng PC07, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường THPT Hà Huy Tập (xã Kông Chro) tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực tập phương án chữa cháy, CNCH.

gen-h-z7373850657532-aff2a2ed476c8402aa28c16b1cc7f9b3.jpg
Giáo viên, học sinh Trường THPT Hà Huy Tập trải nghiệm các thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và CNCH Công an tỉnh đã thông tin đến giáo viên và học sinh về tình hình cháy, nổ trong thời gian qua; những kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, cảnh báo những nguy cơ gây cháy, nổ trong trường học, nơi làm việc.

Bên cạnh đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp giới thiệu những kỹ năng, biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trong trường học, gia đình và khu dân cư; cách xử lý tình huống, kỹ năng thoát nạn an toàn, trải nghiệm thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas.

gen-h-z7373850664199-782f45cc307541558b1f87c96a9aa2dd.jpg
Các lực lượng phối hợp tổ chức thực tập tình huống chữa cháy và CNCH giả định. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC và CNCH, các lực lượng phối hợp tổ chức thực tập 1 tình huống chữa cháy và CNCH giả định. Lực lượng PCCC cơ sở báo động, hướng dẫn học sinh di tản, khống chế lửa ban đầu bằng bình chữa cháy. Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 6 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở triển khai đội hình chữa cháy, sơ cứu người bị nạn, di dời tài sản và dập tắt đám cháy hoàn toàn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp giáo viên, học sinh nhà trường được trải nghiệm những phương án thực tế cũng như được trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

An toàn, vệ sinh lao động nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp: Từ đáp ứng yêu cầu đến tự giác phòng ngừa

An toàn, vệ sinh lao động nhìn từ thực tiễn doanh nghiệp: Từ đáp ứng yêu cầu đến tự giác phòng ngừa

Đời sống

(GLO)- An toàn, vệ sinh lao động không chỉ là yêu cầu pháp lý, mà còn là thước đo trách nhiệm và năng lực quản trị của mỗi doanh nghiệp. Thực tiễn sản xuất cho thấy, nơi nào coi người lao động là trung tâm, nơi đó tai nạn được phòng ngừa, hiệu quả được nâng lên.

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

Khởi công xây dựng nhà ở cho hộ nghèo xã Ia Krêl

Đời sống

(GLO)- Chiều 25-12, Hội Cựu chiến binh xã Ia Krêl phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai, hệ thống ngoại ngữ Lalisa (phường Pleiku) và các đơn vị tài trợ tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho gia đình anh Rơ Châm Hăng tại làng Yít Tú.

64 năm ngành Dân số Việt Nam: Linh hoạt thích ứng, hướng tới phát triển bền vững

64 năm ngành Dân số Việt Nam: Linh hoạt thích ứng, hướng tới phát triển bền vững

Gia đình

(GLO)- Những ngày cuối năm 2025 là thời điểm ngành Dân số Việt Nam nhìn lại chặng đường 64 năm hình thành và phát triển (26/12/1961 - 26/12/2025). Ðó là một hành trình bền bỉ, nhiều dấu mốc quan trọng gắn liền với sự nghiệp chăm lo cho con người, nền tảng để đất nước phát triển bền vững.

Khởi động dự án phát triển cây sa nhân tím dưới tán rừng tại xã Bình Phú, Gia Lai.

Khởi động Dự án phát triển cây dược liệu sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và sinh kế cộng đồng

Xã hội

(GLO)- Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại xã Bình Phú (Gia Lai) nhằm nâng cao nhận thức về khai thác, bảo tồn bền vững cây sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế cho người dân.

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Thống nhất chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế: Bảo đảm công bằng trong thụ hưởng

Đời sống

(GLO)- Nghị quyết số 35/2025/NQ-HÐND của HÐND tỉnh Gia Lai đã thống nhất mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) cho một số nhóm đối tượng sau sắp xếp đơn vị hành chính. Chính sách mới góp phần xóa “độ vênh” giữa các địa bàn, bảo đảm công bằng, thuận lợi trong triển khai và thụ hưởng an sinh xã hội.

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Đời sống

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

null