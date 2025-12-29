Tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy tại Trường THPT Hà Huy Tập

Giáo viên, học sinh Trường THPT Hà Huy Tập trải nghiệm các thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và CNCH Công an tỉnh đã thông tin đến giáo viên và học sinh về tình hình cháy, nổ trong thời gian qua; những kiến thức pháp luật và các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC và CNCH; ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phòng cháy, chữa cháy. Đồng thời, cảnh báo những nguy cơ gây cháy, nổ trong trường học, nơi làm việc.

Bên cạnh đó, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp giới thiệu những kỹ năng, biện pháp phòng ngừa cháy, nổ trong trường học, gia đình và khu dân cư; cách xử lý tình huống, kỹ năng thoát nạn an toàn, trải nghiệm thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy do rò rỉ khí gas.

Các lực lượng phối hợp tổ chức thực tập tình huống chữa cháy và CNCH giả định. Ảnh: ĐVCC

Sau khi tuyên truyền, hướng dẫn về PCCC và CNCH, các lực lượng phối hợp tổ chức thực tập 1 tình huống chữa cháy và CNCH giả định. Lực lượng PCCC cơ sở báo động, hướng dẫn học sinh di tản, khống chế lửa ban đầu bằng bình chữa cháy. Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 6 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với lực lượng PCCC cơ sở triển khai đội hình chữa cháy, sơ cứu người bị nạn, di dời tài sản và dập tắt đám cháy hoàn toàn.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giúp giáo viên, học sinh nhà trường được trải nghiệm những phương án thực tế cũng như được trang bị thêm các kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.