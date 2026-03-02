Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân xã Đề Gi

(GLO)- Sáng 1-3, Đồn Biên phòng Cát Khánh (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Trạm Y tế xã Đề Gi tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn xã.

Chương trình đã tư vấn sức khỏe, khám bệnh cho 100 người dân trên địa bàn xã Đề Gi, chủ yếu là những người cao tuổi; đồng thời, cấp 100 cơ số thuốc miễn phí, giúp bà con có điều kiện chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh tại nhà.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình hơn 10 triệu đồng.

Các bác sĩ khám bệnh cho người dân xã Đề Gi. Ảnh: Kim Hường

Người dân ở xã Đề Gi chủ yếu dựa vào nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản, đời sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, chương trình khám bệnh, cấp thuốc miễn phí trong những ngày đầu xuân mới có ý nghĩa thiết thực, giúp người dân địa phương tiếp cận các dịch vụ y tế cần thiết.