Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai trao 200 phần quà cho bệnh nhi

(GLO)- Ngày 23-5, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai phối hợp cùng Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết tỉnh trao tặng quà cho bệnh nhi đang điều trị tại Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai.

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh trao tặng 200 phần quà tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Ảnh: Như Nguyện

Tại chương trình, đại diện Ban tổ chức đã trao 200 phần quà (mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng) cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Gia Lai. Nguồn kinh phí do Công ty TNHH Xổ số Kiến thiết Gia Lai tài trợ.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Tấn Hiểu - Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh cho biết: Những phần quà tuy không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự động viên và niềm hy vọng gửi đến các em nhỏ đang chống chọi với bệnh tật.

Ông Nguyễn Tấn Hiểu- Chủ tịch Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh trao quà cho thân nhân các bệnh nhi. Ảnh: Như Nguyện

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh sẽ trao trên 1.000 suất quà cho các bệnh nhi và trẻ em vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Hội cũng sẽ tiếp tục kết nối để tổ chức thêm nhiều chương trình thiết thực, ý nghĩa hướng về bệnh nhân, người nghèo trên địa bàn tỉnh.

Dịp này, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh công bố quyết định và ra mắt Chi Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Bác Ái Pleiku với 7 thành viên.

Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo tỉnh hỗ trợ 35 triệu đồng cho một bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hội Phú. Ảnh: Như Nguyện

Nhân dịp ra mắt, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh cũng đã trao 35 triệu đồng hỗ trợ gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hội Phú.