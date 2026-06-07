Đưa nước ngọt trở lại Hải Minh

(GLO)- Những ngày này, niềm vui đã trở lại trên gương mặt của người dân khu phố 9 (Hải Minh, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai). Nguồn nước sạch ở đây vừa được khôi phục sau nhiều tháng gián đoạn bởi ảnh hưởng cơn bão số 13 vào cuối năm 2025.

Nằm tách biệt với đất liền, khu vực 9 (Hải Minh) từ lâu luôn đối mặt với bài toán thiếu nước sinh hoạt mỗi khi mùa khô đến. Trong mùa mưa, người dân còn có thể tận dụng nguồn nước giếng. Tuy nhiên, khi nắng nóng kéo dài, nước giếng dần nhiễm phèn, nhiễm mặn, việc tìm kiếm nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt trở nên vô cùng khó khăn.

Chuyến tàu vận chuyển nước sạch từ đất liền sang Hải Minh. Ảnh: Dũng Nhân

Trước đây, địa phương đã đầu tư hệ thống cấp nước tập trung cho người dân. Tuy nhiên, bão số 13 và các đợt mưa lũ cuối năm 2025 đã làm hư hỏng hệ thống thiết bị, khiến việc cấp nước bị gián đoạn trong thời gian dài.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND phường Quy Nhơn đã bố trí khoảng 330 triệu đồng để sửa chữa, khôi phục hệ thống cấp nước; đồng thời, phối hợp với đơn vị cấp nước tổ chức vận chuyển nước sạch từ đất liền sang Hải Minh phục vụ người dân.

Hằng tháng, khoảng 25 chuyến tàu vận chuyển nước được thực hiện, đưa nước ngọt đến khu vực Hải Minh. Nguồn nước sau đó được bơm vào 4 bồn chứa inox và phân phối cho người dân thông qua ban quản lý cấp nước tại địa phương.

Nước sạch được vận chuyển bằng tàu từ đất liền sang Hải Minh và bơm vào hệ thống bồn chứa phục vụ người dân. Ảnh: Dũng Nhân

Bà Lê Thị Kim Hoa (người dân Hải Minh) cho biết: Nhiều năm nay, người dân Hải Minh luôn đối mặt với tình trạng thiếu nước vào mùa khô. Khi hệ thống cấp nước bị hư hỏng sau bão, cuộc sống càng khó khăn hơn.

"Ở đây chỉ mùa đông mới có nước ngọt, còn mùa hè nước mặn lắm, không sinh hoạt được. Muốn có nước phải đi lấy từ xa, rất vất vả. Nay có nước trở lại, ai cũng mừng" - bà Hoa chia sẻ.

Theo UBND phường Quy Nhơn, lượng nước hiện vẫn chưa thể đáp ứng hoàn toàn nhu cầu của người dân nhưng đã góp phần giải quyết khó khăn trước mắt cho khoảng 570 hộ dân với hơn 2.000 nhân khẩu tại Hải Minh. Đặc biệt, toàn bộ chi phí vận chuyển nước được địa phương hỗ trợ, người dân chỉ thanh toán tiền nước theo giá nhà nước.

Người dân Hải Minh đến lấy nước tại các bồn chứa tập trung do địa phương bố trí. Ảnh: Dũng Nhân

Để việc cấp nước được thực hiện hiệu quả, địa phương đã thành lập Ban quản lý cấp nước Hải Minh. Mỗi ngày, việc bơm nước được thực hiện từ đầu giờ chiều đến tối để phù hợp với thời gian sinh hoạt của người dân.

Ông Nguyễn Ánh - thành viên Ban Quản lý cấp nước Hải Minh - cho hay: Nước được bơm liên tục từ khoảng 14 giờ đến 19 giờ hằng ngày, tạo điều kiện cho người dân đi làm về có thể lấy nước sử dụng.

Không giấu được niềm vui khi nguồn nước được khôi phục, ông Nguyễn Thái Học (người dân Hải Minh) bày tỏ: "Nhiều tháng nay, nước giếng đều bị phèn, bị mặn. Nay có nguồn nước sạch nên ai cũng phấn khởi".

Lãnh đạo phường Quy Nhơn trao đổi với Ban Quản lý dự án cấp nước Hải Minh về cách thức cung cấp cho người dân. Ảnh: Dũng Nhân

Theo ông Nguyễn Đức Toàn - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn, việc vận chuyển nước hiện nay chỉ là giải pháp tình thế nhằm bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân trong mùa khô. Về lâu dài, địa phương đang thuê đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư tuyến cấp nước sạch từ khu vực Hải Giang sang Hải Minh.

Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư khoảng 40 tỷ đồng. Khi hoàn thành, công trình sẽ tạo nguồn nước ổn định, lâu dài cho người dân Hải Minh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm vệ sinh môi trường và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Hệ thống van cấp nước tại Hải Minh chính thức được mở, đưa nguồn nước ngọt trở lại với người dân sau nhiều tháng chờ đợi. Ảnh: Dũng Nhân

Những chuyến tàu chở nước vẫn đang đều đặn cập bến Hải Minh mỗi ngày. Đó không chỉ là những mét khối nước ngọt mà còn là sự sẻ chia, trách nhiệm của chính quyền địa phương đối với người dân vùng ven biển.

Và xa hơn, là niềm hy vọng về một công trình cấp nước bền vững để câu chuyện thiếu nước kéo dài nhiều năm ở Hải Minh sớm trở thành chuyện của quá khứ.