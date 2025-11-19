Gia Lai: Hai người bị vùi lấp do sạt lở núi tại Hải Minh, một người tử vong

(GLO)-Đến 13 giờ ngày 19-11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cụ bà bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi tại khu vực Hải Minh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống làm sập hoàn toàn căn nhà của 2 người cao tuổi sinh sống tại đây. Cụ ông đã được đưa ra ngoài an toàn, còn cụ bà Đ.T.C. (SN 1967) không may tử vong. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Lực lượng tại chỗ tham gia cứu hộ trong điều kiện thời tiết bất lợi. Ảnh: ĐVCC

Được biết, vụ sạt lở xảy ra vào sáng cùng ngày với khối lượng đất đá lớn tràn xuống khu dân cư, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hộ dân sinh sống ven sườn núi. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm khẩn cấp, ưu tiên đưa nạn nhân ra ngoài.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, phường Quy Nhơn đã chủ động di dời 35 hộ dân sống ven chân núi đến nơi an toàn.

Hiện trên địa bàn phường Quy Nhơn vẫn còn 3 vị trí có nguy cơ sạt lở cao. Lực lượng chức năng được bố trí trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình địa chất, kịp thời triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân.