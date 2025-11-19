Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: Hai người bị vùi lấp do sạt lở núi tại Hải Minh, một người tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)-Đến 13 giờ ngày 19-11, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cụ bà bị vùi lấp trong vụ sạt lở núi tại khu vực Hải Minh (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Trước đó, đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống làm sập hoàn toàn căn nhà của 2 người cao tuổi sinh sống tại đây. Cụ ông đã được đưa ra ngoài an toàn, còn cụ bà Đ.T.C. (SN 1967) không may tử vong. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

tim-tung-tich-nan-nhan.jpg
Lực lượng tại chỗ tham gia cứu hộ trong điều kiện thời tiết bất lợi. Ảnh: ĐVCC

Được biết, vụ sạt lở xảy ra vào sáng cùng ngày với khối lượng đất đá lớn tràn xuống khu dân cư, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các hộ dân sinh sống ven sườn núi. Ngay sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng cứu hộ đã tổ chức tìm kiếm khẩn cấp, ưu tiên đưa nạn nhân ra ngoài.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, phường Quy Nhơn đã chủ động di dời 35 hộ dân sống ven chân núi đến nơi an toàn.

Hiện trên địa bàn phường Quy Nhơn vẫn còn 3 vị trí có nguy cơ sạt lở cao. Lực lượng chức năng được bố trí trực 24/24 giờ để theo dõi tình hình địa chất, kịp thời triển khai phương án ứng phó, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các đơn vị phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn ở khu vực phía Tây tỉnh.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế: Nhân văn, thiết thực

Đời sống

(GLO)- Nhằm giúp đối tượng yếu thế được thụ hưởng các chính sách trong chăm sóc sức khỏe và giảm chi phí điều trị khi không may ốm đau, nhiều đơn vị đã phối hợp trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân khó khăn trên địa bàn phía Tây tỉnh.

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Giữa khó khăn nhiều nghĩa cử lan tỏa

Đời sống

(GLO)- Sau bão số 13, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh vẫn chưa có điện, cây cối ngã đổ còn ngổn ngang…, các lực lượng, đơn vị chức năng đang phải làm việc xuyên ngày đêm để xử lý sự cố.

Mỗi loại bia có hương vị và màu sắc khác nhau. Ảnh: Hoàng Hoài

Kể chuyện phố núi qua men bia

Đời sống

(GLO)- Giữa lòng phố núi, có một người kể chuyện về Gia Lai không phải bằng lời mà bằng... bia. Từ đam mê cá nhân, anh Tạ Quang Hiếu-chủ Xưởng bia thủ công Thông Xanh (21B Triệu Quang Phục, phường Hội Phú) biến thành nghề, từ nghề anh kể bản sắc Gia Lai qua hương men nồng nàn.

Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh trao hỗ trợ xây nhà cho người dân bị sập cho cơn bão số 13.

Thanh niên Gia Lai góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

(GLO)-Từ ngày 12-11 đến 14-11, Tỉnh đoàn Gia Lai phối hợp với nhiều đơn vị triển khai hoạt động hỗ trợ tại các địa phương chịu thiệt hại nặng sau bão số 13. Từ sửa điện, sửa nhà đến trao quà và học bổng, lực lượng thanh niên đang nỗ lực góp sức trẻ giúp người dân gượng dậy sau bão.

Dân làng chung tay hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 gây ra.

Cây trồng đổ ngã, người dân Hra gượng dậy sau bão số 13

Đời sống

(GLO)- Bão số 13 (Kalmaegi) đã khiến hàng trăm hecta cây trồng, hoa màu trên địa bàn xã Hra bị thiệt hại nặng nề, thiệt hại ước tính lên đến hàng tỷ đồng. Sau bão, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Gia Lai: Giá rau củ tăng cao tại các chợ dân sinh

Đời sống

(GLO)- Sau bão, nhiều diện tích hoa màu trên địa bàn tỉnh Gia Lai bị thiệt hại nặng khiến nguồn cung rau xanh giảm mạnh. Những ngày gần đây, tại một số chợ dân sinh, giá rau xanh đồng loạt tăng cao, trong khi các mặt hàng thực phẩm khác vẫn giữ ổn định.

null