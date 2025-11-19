Cảnh báo 24 giờ tới, Gia Lai tiếp tục xảy ra ngập lụt trên diện rộng

Cụ thể, độ sâu ngập phổ biến từ 0.20-0.80 m tại các xã/phường: An Khê, An Bình, Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, An Nhơn Tây, Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc.
Độ sâu ngập phổ biến từ 0.50-2.50 m tại các xã/phường: Ya Hội, Đắk Pơ, Chư Krey, Ya Ma, Chơ Long, Kon Chro, Pờ Tó, Ia Hiao, Phú Thiện, Ayun Pa, Ia Pa, Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Ia Rsai, Uar, Phú Túc, Ia Dreh. Cá biệt có những nơi ngập sâu từ 2.50-4.00 m.
Hiện nay, lũ trên thượng nguồn sông Ba (trạm thủy văn An Khê) đã đạt đỉnh lúc 12 giờ ngày 19-11 là 406.27 m, dưới mức báo động 3 là 0.23 mét, lũ tại vùng hạ lưu sông Ba tỉnh Gia Lai và sông Kôn tiếp tục lên. Mực nước lúc 13 giờ ngày 19-11 trên sông Ba tại trạm Ayun Pa là 157.79 m, trên mức báo động 3 là 1.79 m; tại trạm An Khê là 406.26 mét, dưới mức báo động 3 là 0.24 m.
Trên sông Kôn tại trạm Vĩnh Sơn là 72.80 m, trên báo động 2 là 0.30 m; tại trạm Bình Nghi là 17.56 m, trên báo động 3 là 0.06 m; tại trạm Thạnh Hòa là 8.55 m, trên báo động 3 là 0.55 m.