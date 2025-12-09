(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, từ đêm 9-12 đến hết ngày 10-12, khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Theo đó, từ sáng ngày 8-12 đến sáng nay (9-12) khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa nhiều nơi và có nơi có giông. Tổng lượng mưa từ 8 giờ ngày 8-12 đến 8 giờ ngày 9-12 phổ biến dưới 20 mm, có nơi trên 25 mm.

Bản đồ dự báo mưa trong 24 giờ tới

Dự báo từ đêm nay (9-12) đến hết ngày 10-12 khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 30-80 mm, có nơi trên 100 mm; một số nơi thuộc khu vực phía Đông Gia Lai cũ từ 20-40 mm, có nơi trên 50 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa rào và giông vài nơi với lượng mưa phổ biến dưới 10 mm, có nơi trên 15 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trong thời gian ngắn.

Cụ thể khu vực An Lão, An Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn, Cát Tiến, Vân Canh, Tây Sơn có tổng lượng 40-80 mm, có nơi trên 100 mm; khu vực Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Phù Cát, Phù Mỹ có tổng lượng mưa 30-60 mm, có nơi trên 80 mm.

Từ ngày 11-12 mưa lớn có xu hướng giảm dần, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-20 mm, có nơi trên 30 mm. Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có rào và giông vài nơi với lượng mưa phổ biến dưới 10 mm, có nơi trên 15 mm.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp. Cần đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở khu vực có địa hình đất dốc, nền địa chất yếu. Ngoài ra các trận mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét kèm gió mạnh có thể gây tốc mái nhà, gãy, đổ cây cối, bị thương người và các vật nuôi.