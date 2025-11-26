Bão số 15 di chuyển chậm trên biển Đông và suy yếu dần

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong vòng 24 đến 72 giờ tới, bão số 15 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ giảm dần, sức gió cấp 11, giật cấp 14, gây gió to, biển động dữ dội.

Hồi 4 giờ ngày 26-11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,2 độ Vĩ Bắc; 119,1 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 540km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ bão số 15 phát lúc 5 giờ ngày 26-11-2025.

Dự báo sáng 27-11, bão giảm tốc còn 15-20 km/h, gió cấp 10, giật cấp 13. Ngày 28-11, tốc độ di chuyển còn 10 km/h, gió cấp 11, giật cấp 14. Ngày 29-11, bão chỉ di chuyển 5 km/h song vẫn duy trì cường độ.

Trong vòng 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 5 km/h và cường độ suy yếu dần.

Cảnh báo khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có gió mạnh cấp 6-7; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8-10, giật cấp 13; sóng biển cao 4-6 m, vùng gần tâm bão 6-8 m; biển động rất mạnh.

Trong khoảng ngày 27-28/11, khu vực Giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Bắc đặc khu Trường Sa) có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11, giật cấp 14, sóng biển cao 7-9 m, biển động dữ dội.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. Các địa phương cần theo dõi diễn biến và thông báo cho các chủ tàu thuyền chủ động phòng, tránh, giảm thiểu thiệt hại.