(GLO)- Sáng 23-1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ và tỉnh Gia Lai.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ.

Ngày 23 và 24-1, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai nhiều mây, có mưa, mưa rào. Ảnh: Phương Vi

Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào rải rác, phía tây tỉnh có mưa rào vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 17-19 độ C; riêng khu vực phía Tây Gia Lai phổ biến từ 13-15 độ C. Gió Đông Bắc cấp 2-3, ven biển có lúc cấp 4. Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động.

Cụ thể, ngày và đêm 23, 24-1, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn có nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C.

Các khu vực Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Ia Mơ, Chư Sê, Chư Pưh, Kbang, An Khê, Đak Pơ, Kông Chro, Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Phú Túc có nhiệt độ thấp nhất từ 13-15 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, mưa rào và có nơi có giông; khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Trời rét có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng; làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm. Trong sản xuất nông nghiệp có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.