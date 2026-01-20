Ngày 21 và 22-1, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào

(GLO)- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, không khí lạnh đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng tối và đêm nay (20-1), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc Bộ.

Ngày 21-1, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Trên đất liền từ tối và đêm 20-1, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ chiều tối và đêm 20-1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6. Ảnh: Phương Vi

Từ chiều tối và đêm 20 đến ngày 22-1, ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác; từ ngày 21 và 22-1 khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 21-1 trời chuyển rét. Từ đêm 21-1 đến khoảng ngày 23-1, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-14 độ C, vùng núi Bắc Bộ 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến 13-16 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ ngày 23 và 24-1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Trên biển, từ chiều tối và đêm 20-1, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, riêng phía Đông có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh. Từ ngày 21-1, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-3 m, biển động.

Ảnh hưởng không khí lạnh, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Ảnh: Phương Vi

Từ chiều tối 21-1, khu vực từ Nam Quảng Trị đến Khánh Hòa và khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2-5 m, biển động.

Từ ngày 22-1, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5 m, biển động mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các vùng biển trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn; cần chủ động phòng tránh, hạn chế ra khơi và theo dõi chặt chẽ các bản tin tiếp theo.