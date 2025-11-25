(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to; khu vực phía Tây tỉnh có mưa rào rải rác..

Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ C; riêng khu vực phía Tây Gia Lai phổ biến từ 18-21 độ C. Gió Đông Bắc cấp 3-4, ven biển có lúc cấp 5. Vùng biển Gia Lai có gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9.

Khu vực Gia Lai nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to, gió Đông Bắc cấp 3-4. Ảnh: P.V﻿

Từ đêm 24 đến ngày 26-11, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn có nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 20-23 độ C; khu vực Pleiku, Đak Đoa, Mang Yang, Ia Ly, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông, Ia Mơ, Chư Sê, Chư Pưh, Kbang, An Khê, Đak Pơ, Kông Chro, Ayun Pa, Ia Pa, Phú Thiện, Phú Túc từ 17-20 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên khu vực tỉnh Gia Lai có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3-5 m.