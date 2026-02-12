(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, trong 24 đến 48 giờ tới, Gia Lai chịu ảnh hưởng của rìa nam áp cao lạnh lục địa suy yếu nên khu vực tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi.

Cụ thể, dự báo ngày 13 và 14-2, khu vực Hoài Nhơn, An Nhơn, Quy Nhơn có mây thay đổi, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 20-22 độ C, cao nhất 26-28 độ C, khu vực Pleiku, An Khê đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng.

Gia Lai chịu ảnh hưởng của rìa nam áp cao lạnh lục địa suy yếu nên khu vực tỉnh Gia Lai có mưa rào vài nơi. Ảnh: Phương Vi

Những ngày này, các địa phương đang tổ chức nhiều hoạt động vui xuân đón Tết. Do đó, Ban tổ chức nên chuẩn bị các phương án ứng phó với mưa kèm gió mạnh có thể làm đổ rạp, cây cối, ảnh hưởng đến an toàn của sự kiện ngoài trời, có thể làm gián đoạn sự kiện ngoài trời, gây trơn trượt.

Người dân tham gia sự kiện nên chuẩn bị ô dù, áo mưa.... Đảm bảo các phương tiện cứu hộ, y tế, PCCC sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống phát sinh do thời tiết.