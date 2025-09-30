Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa và mưa to, nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh

Ngày và đêm 30/9, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung tại Lào Cai và phía nam Phú Thọ. Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa lớn.

Mưa lớn gây ngập lụt ở một số xã trên địa bàn tỉnh Sơn La. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 30/9, khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tập trung tại Lào Cai và phía nam Phú Thọ.

Nhiều nơi trên cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa lớn. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thời tiết tại các khu vực cụ thể

- Thủ đô Hà Nội trời nhiều mây, ngày có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm mưa giảm dần. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–26°C, cao nhất từ 28–30°C.

- Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng Lào Cai và phía nam Phú Thọ có mưa to đến rất to; đêm mưa giảm dần. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21–24°C, có nơi dưới 20°C; cao nhất từ 26–29°C.

- Đông Bắc Bộ trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to; đêm mưa giảm dần. Gió đông đến đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26°C, cao nhất từ 27–30°C.

- Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26°C, cao nhất từ 30–33°C.

- Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc gió đông, phía Nam gió nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–27°C, cao nhất từ 31–34°C.

- Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19–22°C, cao nhất từ 28–31°C.

- Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23–26°C, cao nhất từ 30–33°C.

- Thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24–26°C, cao nhất từ 30–32°C.

Dự báo thời tiết biển

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, trong ngày và đêm 30/9, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan sẽ chịu ảnh hưởng của mưa rào và dông rải rác.

Trong những cơn dông, có nguy cơ xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh (cấp 6 7). Sóng biển dự báo cao trên 2,0 m, biển động mạnh các tàu nhỏ rất dễ bị ảnh hưởng.

Mặc dù vào đêm 30/9, gió tại bắc vịnh Bắc Bộ sẽ có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn cần cảnh giác ở các khu vực xa bờ, vùng biển rộng.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển được đánh giá là cấp 2, tức là mức cảnh báo trung bình nhưng vẫn có thể gây thiệt hại nếu tàu hoạt động trong vùng có điều kiện bất lợi.

Dự báo, trong 6 giờ tới, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh: - Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Theo Thúy Hiền (TTXVN/Vietnam+)