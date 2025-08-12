Nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong 2 ngày tới tại phía Đông tỉnh Gia Lai

(GLO)- Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, tình trạng nắng nóng tại khu vực phía Đông tỉnh sẽ kéo dài khoảng 2 ngày và giảm dần từ ngày 14-8 trở đi.

Theo ghi nhận, khu vực phía Đông tỉnh trong 24 giờ qua xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C (An Lão, Hoài Ân).

Thời tiết nắng nóng tiếp tục kéo dài ở khu vực phía Đông tỉnh. Ảnh: P.V

Trong vòng 24-48 giờ tới, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Cụ thể, ngày 12 và 13-8, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Hoài Nhơn, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Phù Mỹ, Vân Canh có nền nhiệt độ phổ biến từ 36-38 độ C; Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Cát Tiến, Quy Nhơn có nền nhiệt độ phổ biến từ 35-37 độ C. Từ ngày 14, nắng nóng sẽ giảm dần.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.