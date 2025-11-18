Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời tiết

Thời tiết hôm nay

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, phía Tây tỉnh Gia Lai có nhiệt độ thấp từ 16-19 độ C

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 18-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc bộ. Khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-25 độ C, riêng phía Tây tỉnh phổ biến từ 18-21 độ C.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24-48 giờ tới trên đất liền khu vực Gia Lai nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, ven biển có lúc cấp 4. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ C, khu vực phía Tây tỉnh từ 16-19 độ C.

z7235322430145-63463c1b100ff70bc9230cb49a2650c4-8493.jpg
Cảnh báo từ ngày 20 đến 21-11, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Ảnh: P.V

Vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5 m, biển động.

Cảnh báo từ ngày 20 đến 21-11, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Chính quyền và người dân cần đề phòng sạt lở khu vực ben bờ biển.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Thời tiết ngày 24/6: Miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa to

Thời tiết ngày 24-6: Miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa, nhiều nơi mưa to

Thời tiết hôm nay

Ngày 24-6, khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. Mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm.Chiều và tối 24-6, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Thời tiết ngày 18/6: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ mưa lớn

Thời tiết ngày 18-6: Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa

Thời tiết hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng, với nhiệt độ cao phổ biến 35 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

null