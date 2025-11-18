Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, phía Tây tỉnh Gia Lai có nhiệt độ thấp từ 16-19 độ C

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24-48 giờ tới trên đất liền khu vực Gia Lai nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, ven biển có lúc cấp 4. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ C, khu vực phía Tây tỉnh từ 16-19 độ C.
Vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5 m, biển động.
Cảnh báo từ ngày 20 đến 21-11, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Chính quyền và người dân cần đề phòng sạt lở khu vực ben bờ biển.