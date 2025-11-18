Ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, phía Tây tỉnh Gia Lai có nhiệt độ thấp từ 16-19 độ C

(GLO)- Sáng 18-11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu khắp khu vực vùng núi phía Bắc và một số nơi ở khu Đông Bắc Bắc bộ. Khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 22-25 độ C, riêng phía Tây tỉnh phổ biến từ 18-21 độ C.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong 24-48 giờ tới trên đất liền khu vực Gia Lai nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Gió Đông Bắc cấp 2-3, ven biển có lúc cấp 4. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 21-24 độ C, khu vực phía Tây tỉnh từ 16-19 độ C.

Cảnh báo từ ngày 20 đến 21-11, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Ảnh: P.V

Vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 3-5 m, biển động.

Cảnh báo từ ngày 20 đến 21-11, khu vực tỉnh Gia Lai có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Chính quyền và người dân cần đề phòng sạt lở khu vực ben bờ biển.