Mưa lớn làm tăng lượng nước các hồ chứa

Trong nhóm 6 hồ chứa lớn có dung tích trên 10 triệu m³, nhiều hồ ghi nhận mực nước tăng nhanh, trong đó hồ Định Bình đạt 121 triệu m³ (53%), hồ Núi Một 77,88 triệu m³ (70%), hồ Đồng Mít 42,75 triệu m³ (47%), hồ Hội Sơn hơn 35 triệu m³ (80%), hồ Thuận Ninh hơn 25 triệu m³ (71%) và hồ Vạn Hội đạt hơn 7 triệu m³ (62,9%).

Từ chiều 16-11 đến chiều 17-11, khu vực tỉnh Gia Lai xuất hiện mưa vừa đến mưa to, một số nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến 20-50 mm; riêng Krong đạt 130 mm, Vĩnh Hảo 115 mm, Vĩnh An 100 mm và Bồng Sơn 70 mm. Dự báo đến chiều 19-11, phía Đông tỉnh tiếp tục có mưa lớn, phổ biến 100-250 mm, có nơi vượt 300 mm; các địa phương thuộc khu vực phía Đông Gia Lai (cũ) có thể đạt 60-120 mm, nơi cao hơn vượt 150 mm. Khu vực phía Tây tỉnh duy trì mưa đến mưa vừa, một số nơi mưa to với lượng phổ biến 30-50 mm, cục bộ trên 70 mm. Nguy cơ xuất hiện các đợt mưa lớn trong thời gian ngắn được cảnh báo ở mức cao.

Nước từ thượng nguồn đổ về làm mực nước trong các nhánh sông Kôn đổ về đầm Thị Nại lên nhanh. Ảnh: Trọng Lợi

Lũ trên sông Ba đang có diễn biến phức tạp, mực nước tại trạm Ayun Pa lúc 15 giờ ngày 17-11 đạt 154,04 m, cao hơn báo động 1 là 1,04 m, trong khi các sông khác trong tỉnh vẫn dao động dưới mức báo động 1. Dự báo từ đêm 17-11 đến ngày 20-11, trên các sông của tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ mới, với đỉnh lũ nhiều khả năng đạt mức báo động 1-2, thậm chí có sông lên đến báo động 3.

Chiều 17-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các sở, ngành để triển khai công tác ứng phó mưa lũ cuối tháng 11. Trước đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ban hành văn bản hướng dẫn việc vận hành hồ chứa, yêu cầu các công ty khai thác công trình thủy lợi và các nhà máy thủy điện trên địa bàn chủ động điều tiết nước, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du trong những ngày mưa lũ sắp tới.