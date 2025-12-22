Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm, chúc mừng Giáng sinh

(GLO)- Sáng 22-12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Hữu Quế đã đến thăm, chúc mừng các tổ chức tôn giáo thuộc đạo Công giáo và Tin lành nhân dịp lễ Giáng sinh 2025. Cùng đi có đại diện HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và một số sở, ngành liên quan.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế và các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai và Giáo xứ Đức An (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 6 từ trái sang) thăm, chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum nhân dịp lễ Giáng sinh 2025. Ảnh: R'Piên

Thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế gửi lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc đến các linh mục, mục sư, các vị chức sắc, chức việc, tu sĩ cùng toàn thể tín đồ đạo Công giáo và Tin lành.

Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thông tin khái quát về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao vai trò của các tổ chức tôn giáo thuộc đạo Công giáo và đạo Tin lành trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương, tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt phương châm "sống tốt đời, đẹp đạo"; tham gia hiệu quả vào các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đoàn công tác của tỉnh thăm, chúc mừng Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai. Ảnh: R'Piên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế cũng mong muốn các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy vai trò, uy tín trong cộng đồng; đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Gia Lai ngày càng giàu đẹp.

Đón nhận tình cảm và sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, Giám mục chính Tòa Giáo phận Kon Tum Aloisiô Nguyễn Hùng Vị trân trọng cảm ơn lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, chúc mừng nhân dịp lễ Giáng sinh 2025.

Giáo phận sẽ tiếp tục hướng dẫn đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo, gắn bó với địa phương; góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Giáo xứ Đức An (phường Diên Hồng). Ảnh: R'Piên

Mục sư Phạm Văn Phúc - Trưởng ban Đại diện Tin lành tỉnh bày tỏ sự cảm kích trước sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp chính quyền đối với hoạt động tôn giáo trên địa bàn.

Trưởng ban Đại diện Tin lành tỉnh khẳng định: Ban đại diện Tin lành tỉnh sẽ tiếp tục vận động tín hữu chấp hành nghiêm pháp luật, đoàn kết, gắn bó, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình an sinh xã hội, chung tay xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.

Đại diện các tổ chức tôn giáo cũng mong muốn trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng quy định pháp luật. Đại diện các tổ chức tôn giáo khẳng định sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền địa phương vì sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai.