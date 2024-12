Người dân Gia Lai đón Giáng sinh an lành

Lễ Giáng sinh luôn được xem là một trong những sự kiện lớn được người dân phố núi Pleiku chào đón. Đêm 24-12, tại các giáo xứ, giáo họ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã ngập tràn không khí Giáng sinh. Đây được xem là thời khắc đẹp để mọi người cùng nhau gặp gỡ, đoàn tụ với gia đình, bạn bè và trao cho nhau những lời chúc ấm áp, an lành hay gửi tặng nhau những món quà nhỏ xinh tràn đầy ý nghĩa.

Đêm 24-12, tại các giáo xứ, giáo họ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã ngập tràn không khí Giáng sinh. Ảnh: Mai Ka

Tại TP. Pleiku, từ 19 giờ ngày 24-12, các nhà thờ, giáo xứ Công giáo ở khu vực trung tâm như Giáo xứ Thăng Thiên (phường Tây Sơn), Giáo xứ Thánh Tâm (phường Phù Đổng), Giáo xứ Mẹ vô nhiễm (phường Hoa Lư), Giáo xứ Đức An (phường Ia Kring)..., đã bắt đầu tiến hành nghi thức đón mừng Chúa Giáng sinh… Dòng người đổ về những địa điểm này ngày một đông.

Năm nào cũng vậy, gia đình chị Trần Thị Mỹ Diệu (thứ 3 tính từ phải sang) cũng đến nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm để đón Giáng sinh. Ảnh: Thuý Hằng

Chị Lê Hồng Hạnh (thôn 2, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) háo hức chia sẻ: “Dù Giáng sinh năm nay không khí rất lạnh nhưng tôi và gia đình vẫn muốn cùng nhau tới nhà thờ Giáo xứ Đức An (phường Ia Kring) để được hòa mình vào không khí rộn ràng của ngày lễ lớn. Sau khi thưởng thức buổi hòa nhạc Thánh ca, gia đình chúng tôi nắm tay nhau chụp hình lưu niệm cho khoảnh khắc sum họp quý giá”.

Trẻ em háo hức trong bộ đồ ông già Noel hòa mình vào không khí Giáng sinh. Ảnh: Mai Ka

Như thông lệ, gia đình chị Trần Thị Mỹ Diệu (tổ 2, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) đã có mặt tại nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm (phường Phù Đổng) từ sớm để phụ giúp trang trí tiểu cảnh và đón Giáng sinh bên cạnh những người thân yêu. Chị Diệu bày tỏ: “Đây là ngày ý nghĩa, là niềm vui lớn của tất cả mọi người chứ không chỉ với giáo dân. Để phục vụ nhu cầu giải trí của người dân, nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm đã chuẩn bị nhiều tiết mục văn nghệ hấp dẫn để biểu diễn trong tối 24 và 25-12”.

Cạnh đó, chị Lê Thị Kim Khánh (tổ 1, phường Trà Bá, TP. Pleiku) đang chụp ảnh cùng bạn bè. Chị Khánh cho hay: “Đêm nay, sau khi tham dự phần lễ chính theo truyền thống của đạo Công giáo, gia đình mình cùng nhau thưởng thức chương trình văn nghệ mừng Chúa Giáng sinh và chụp ảnh lưu niệm cùng nhau”.

Chị Lê Thị Kim Khánh (bìa phải) và chị Lê Thị Mỹ Duyên cùng nhau vui đón Giáng sinh. Ảnh: Thúy Hằng

Dù tiết trời se lạnh song chị Mai Thị Hạnh (đường Wừu, phường Ia Kring) vẫn háo hức đến nhà thờ Giáo xứ Thăng Thiên (phường Tây Sơn) để hoà cùng không khí rộn ràng của đêm Giáng sinh. Chị Hạnh cho biết: Đây là lần đầu tiên tôi đón Giáng sinh tại TP. Pleiku. Tôi ấn tượng bởi không khí nhộn nhịp vào đêm Noel của người dân ở đây. Ai đến nhà thờ cũng vui tươi, thân thiện.

Không khí Giáng sinh cũng tràn ngập khắp các con đường, ngõ xóm tại khu vực Đông Nam tỉnh. Các nhà thờ, giáo xứ được trang hoàng lung linh. Tại thị xã Ayun Pa, đông đảo người dân địa phương và các huyện lân cận đã tập trung về nhà thờ Giáo xứ Phú Bổn để tận hưởng không khí ấm áp và náo nhiệt của đêm Giáng sinh. Tuyến đường Trần Hưng Đạo giao với Lý Thái Tổ (trước cổng giáo xứ) đông kín người và xe qua lại. Lực lượng Công an đã phải tăng cường nhân lực giữ an ninh trật tự, điều tiết giao thông để hạn chế ùn tắc.

Đông đảo người dân địa phương và các huyện lân cận đã tập trung về nhà thờ Giáo xứ Phú Bổn (thị xã Ayun Pa) đón Giáng sinh. Ảnh: Vũ Chi

Linh mục Trần Ngọc Tín-Chánh xứ Phú Bổn-cho biết: Giáng sinh là dịp lễ quan trọng nhất trong năm đối với người Công giáo. Để chuẩn bị cho ngày lễ này, từ 3 tuần trước, Giáo xứ đã huy động giáo dân trang hoàng hang đá, cây thông, đèn nháy… cũng như tập luyện các tiết mục văn nghệ cho đêm hoan ca, diễn nguyện, các thánh lễ mừng Chúa giáng sinh.

“Thật mừng vì đêm hội Giáng sinh đã diễn ra thành công, thu hút đông đảo bà con giáo dân và mọi người đến thưởng thức, trải nghiệm. Chúc tất cả mọi người, mọi nhà có một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc”-linh mục Trần Ngọc Tín phấn khởi nói.

Gia đình chị Nay H’Hiêng (buôn Khăn, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa) đón giáng sinh cùng nhau tại nhà thờ Phú Bổn. Ảnh: Vũ Chi

Có mặt tại nhà thờ Giáo xứ Phú Bổn từ rất sớm, chị Nay H’Hiêng (buôn Khăn, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa) chia sẻ: “Mặc dù không theo đạo nhưng đêm Giáng sinh tôi cùng gia đình, người thân vẫn quyết định đến nhà thờ giáo xứ Phú Bổn để cảm nhận không khí Giáng sinh và thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Thời tiết se lạnh nên cả gia đình có dịp xúng xính trong những bộ trang phục ấm áp và đẹp đẽ để có những bức ảnh tuyệt vời làm kỷ niệm”.

Trong khi đó, bà Lê Thị Linh (thôn Tân Phú, xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện) cho hay: “Giáng sinh là ngày lễ lớn nhất trong năm với tất cả các thành viên trong gia đình tôi. Theo kế hoạch, ngày 24-12, cả gia đình sẽ đến nhà thờ Giáo xứ Phú Bổn tham gia các hoạt động cùng bà con giáo dân. Ngày 25-12, gia đình sẽ tổ chức tiệc tại nhà. Đây là dịp để người thân, bạn bè gặp nhau, trò chuyện, chia sẻ những thành quả đã đạt được trong năm và kỳ vọng vào một năm mới nhiều thành công hơn”.

Nhà thờ Giáo xứ An Khê (thị xã An khê) trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân trong đên Giáng sinh. Ảnh: Ngọc Minh

Tại thị xã An Khê, nhà thờ Giáo xứ An Khê trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân đến tham quan, chụp hình và tham gia các hoạt động của Giáo xứ nhân dịp Noel. Trong tiết trời se lạnh ngày cuối năm làm cho không khí đón Giáng sinh càng thêm thú vị.

Hòa cùng dòng người đi đón Giáng sinh, anh Nguyễn Phương Khánh (thôn An Thạch, xã Xuân An, thị xã An Khê) hồ hởi chia sẻ: Những năm trước, vợ chồng tôi đón lễ Giáng sinh tại TP. Hồ Chí Minh. Năm nay được đón Giáng sinh tại An Khê trong tiết trời se lạnh kèm theo mưa bay, làm cho không khí thêm phần thú vị. Tôi ấn tượng khi nhà thờ ở đây tạo nhiều tiểu cảnh đẹp với hang đá, những bông tuyết trắng và cây thông Noel…”-anh Khánh nói.

Anh Nguyễn Phương Khánh (thôn An Thạch, xã Xuân An, thị xã An Khê) cùng vợ con đón đến nhà thờ giáo xứ An Khê vui lễ Giáng sinh. Ảnh: Ngọc Minh

Linh mục Trần Quang Truyền-Giáo xứ An Khê kiêm Chánh xứ Chợ Đồn-thông tin: Giáo xứ An Khê có 3.000 giáo dân và Giáo xứ Chợ Đồn có 1.000 giáo dân. Những năm qua, giáo dân luôn sống “Tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Lễ Noel năm nay chúng tôi tổ chức đầy đủ các hoạt động mừng Giáng sinh. Đây cũng là dịp để người dân tụ họp, thể hiện tinh thần đoàn kết, cùng nhau cầu mong những điều tốt đẹp.

Giáng sinh thời khắc đẹp để mọi người gửi tặng nhau những món quà nhỏ đầy ý nghĩa. Ảnh: Mai Ka

Không chỉ ở các nhà thờ, nhiều quán cà phê cũng trở thành địa điểm được người dân trải nghiệm trong đêm Giáng sinh bởi sự xuất hiện của những cây thông lung linh, những hang đá lấp lánh hay những ông già Noel vui vẻ.... Các quán cà phê dọc các tuyến đường Tô Vĩnh Diện, bờ kè suối Hội Phú, Bùi Đình Tuý tại TP. Pleiku tấp nập người đến chụp ảnh.

Bạn Ê Chăm Nhã Ca (tổ 3, phường Chi Lăng) chọn quán cà phê Voi Bản Đôn (phường Phù Đổng, TP. Pleiku) làm địa điểm check-in trong đêm Giáng sinh 2024. “Quán trang trí rất đẹp, mùa lễ hội này cùng bạn bè đi chơi mình cảm thấy rất vui và ý nghĩa”-chị Ca khen ngợi.

Chị Thiều Thị Thảo Linh (bìa phải) cùng bạn đón Giáng sinh trong không gian quán cà phê Ptown cafe studio. Ảnh: Lạc Hà

Còn chị Thiều Thị Thảo Linh (phường Hoa Lư. TP. Pleiku) thì chọn quán Ptown cafe studio (phường Hoa Lư, TP. Pleiku) để hàn huyên cùng những người bạn thân đã lâu mới gặp lại. “Mình đi làm xa nhà đã nhiều năm nên không đón Giáng sinh cùng bạn bè được. Do đó, đêm nay mình và các bạn đến đây để hàn huyên tâm sự”-chị Linh nói.

Tranh thủ đêm Giáng sinh se lạnh, chị Rơ Mah H’Nhàn (đường Wừu, phường Ia Kring) mặc thêm chiếc áo ấm áp và rảo khắp phố phường cùng bạn bè chụp ảnh làm kỷ niệm.

Chị Rơ Mah H’Nhàn (phường Ia Kring, TP. Pleiku) thư giãn chụp ảnh lưu niệm tại quán cà phê giữa lòng phố núi. Ảnh: Lạc Hà

Chị H’Nhàn tâm sự: “Trên đường đi làm về, tôi thấy dòng người nô nức đi chơi lễ nên cũng quyết định thưởng cho bản thân một buổi tối thư giãn. Năm nay, nhiều quán cà phê trang trí rất sinh động. Do đó, mình đã chọn được một số điểm để chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc của mùa Giáng sinh an lành”.