Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự - Sự kiện

Thời sự trong nước

Thời sự trong nước Thời sự quốc tế

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp kiểm tra tình hình dịch bệnh động vật tại xã Ia Nan

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC HẰNG HỒNG UYÊN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 9-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Công an tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tình hình dịch bệnh động vật và công tác phòng-chống dịch tả heo châu Phi tại xã Ia Nan.

Theo báo cáo của UBND xã Ia Nan, trên địa bàn hiện có 3 ổ dịch tả heo châu Phi tại thôn Đức Hưng, làng Nú và thôn Ia Đao. Đến nay đã tiêu hủy 57 con lợn bị bệnh với tổng trọng lượng 1.285 kg. Trong đó, ổ dịch đầu tiên phát hiện vào ngày 13-7 tại thôn Đức Hưng, đến nay đã qua 21 ngày và chưa ghi nhận phát sinh ổ dịch mới.

2 ổ dịch còn lại đang được chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và hộ chăn nuôi triển khai thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng, tuyên truyền, hướng dẫn chủ động phòng ngừa dịch bệnh, không để lây lan ra diện rộng.

pho-chu-tich-ubnd-tinh-cung-cac-so-ban-nganh-kiem-tra-tinh-hinh-dich-benh-1.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (phải) kiểm tra tình hình dịch bệnh. Ảnh: N.H

Trên cơ sở kiểm tra tình hình thực tế và qua làm việc với địa phương, nghe các cơ quan chức năng báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận xã Ia Nan đã kịp thời triển khai các biện pháp xử lý ngay sau khi phát hiện dịch bệnh xảy ra.

111pho-chu-tich-ubnd-tinh-duong-mah-tiep-lam-viec-cung-ubnd-xa-ia-nan.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc cùng UBND xã Ia Nan. Ảnh: N.H

Nhằm khống chế không để dịch tả heo châu Phi bùng phát, lây lan ra diện rộng, đồng chí Dương Mah Tiệp chỉ đạo xã Ia Nan tiếp tục thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng-chống dịch bệnh, tuyên truyền các hộ chăn nuôi không được giấu heo bệnh và vứt xác heo chết ra môi trường nhằm ngăn chặn mầm bệnh lây lan. Đồng thời, địa phương cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển, giết mổ gia súc trên địa bàn.

Về những khó khăn, vướng mắc, tỉnh sẽ có biện pháp tháo gỡ để công tác phòng-chống dịch tả heo châu Phi đạt hiệu quả, ổn định tình hình chăn nuôi.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Đảm bảo “dạy thật, học thật, thi thật” trong đào tạo lái xe

Đảm bảo “dạy thật, học thật, thi thật” trong đào tạo lái xe

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Cùng với việc tổ chức sát hạch lái xe theo quy định mới của Bộ Công an, công tác đào tạo lái xe tại các trung tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được siết chặt để nâng cao chất lượng đào tạo, giúp học viên nắm vững kiến thức, kỹ năng, ý thức tham gia giao thông an toàn khi lái xe.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 6-8, tại trụ sở Tỉnh ủy và UBND tỉnh Gia Lai, các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Dương Mah Tiệp-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao đoàn đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum do linh mục Đỗ Hiệu dẫn đầu.

Dịch vụ hành chính công: Vận hành thông suốt, người dân hài lòng

Dịch vụ hành chính công: Vận hành thông suốt, người dân hài lòng

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Sau một tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến rõ nét; nhất là tinh thần phục vụ tận tình, thủ tục được rút gọn, hệ thống vận hành ổn định, thông suốt… mở ra kỳ vọng về nền hành chính hiện đại, gần dân, vì dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Tăng cường công tác giám sát, xử lý vi phạm khai thác IUU

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Tăng cường công tác giám sát, xử lý vi phạm khai thác IUU

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 1-8, đồng chí Trần Hồng Hà-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về IUU đã chủ trì phiên họp lần thứ 13 nhằm đánh giá kết quả công tác thời gian qua và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2025.

Mở rộng phạm vi quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Mở rộng phạm vi quản lý an toàn đập, hồ chứa nước

Thời sự trong nước

(GLO)- Chiều 31-7, Văn phòng Chính phủ tổ chức cuộc họp trực tuyến nhằm thảo luận, góp ý, xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp.

null