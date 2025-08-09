Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp kiểm tra tình hình dịch bệnh động vật tại xã Ia Nan

(GLO)- Sáng 9-8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp cùng lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương, Công an tỉnh đã đi kiểm tra thực tế tình hình dịch bệnh động vật và công tác phòng-chống dịch tả heo châu Phi tại xã Ia Nan.

Theo báo cáo của UBND xã Ia Nan, trên địa bàn hiện có 3 ổ dịch tả heo châu Phi tại thôn Đức Hưng, làng Nú và thôn Ia Đao. Đến nay đã tiêu hủy 57 con lợn bị bệnh với tổng trọng lượng 1.285 kg. Trong đó, ổ dịch đầu tiên phát hiện vào ngày 13-7 tại thôn Đức Hưng, đến nay đã qua 21 ngày và chưa ghi nhận phát sinh ổ dịch mới.

2 ổ dịch còn lại đang được chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và hộ chăn nuôi triển khai thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng, tuyên truyền, hướng dẫn chủ động phòng ngừa dịch bệnh, không để lây lan ra diện rộng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp (phải) kiểm tra tình hình dịch bệnh. Ảnh: N.H

Trên cơ sở kiểm tra tình hình thực tế và qua làm việc với địa phương, nghe các cơ quan chức năng báo cáo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp ghi nhận xã Ia Nan đã kịp thời triển khai các biện pháp xử lý ngay sau khi phát hiện dịch bệnh xảy ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc cùng UBND xã Ia Nan. Ảnh: N.H

Nhằm khống chế không để dịch tả heo châu Phi bùng phát, lây lan ra diện rộng, đồng chí Dương Mah Tiệp chỉ đạo xã Ia Nan tiếp tục thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng-chống dịch bệnh, tuyên truyền các hộ chăn nuôi không được giấu heo bệnh và vứt xác heo chết ra môi trường nhằm ngăn chặn mầm bệnh lây lan. Đồng thời, địa phương cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát tình hình vận chuyển, giết mổ gia súc trên địa bàn.

Về những khó khăn, vướng mắc, tỉnh sẽ có biện pháp tháo gỡ để công tác phòng-chống dịch tả heo châu Phi đạt hiệu quả, ổn định tình hình chăn nuôi.