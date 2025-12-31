Gia Lai tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp

(GLO)- Chiều 30-12, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết công tác tư pháp năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương, lãnh đạo các sở, ngành cùng các cơ quan, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: N.H

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, năm 2025, ngành Tư pháp tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, triển khai đồng bộ các lĩnh vực: xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; công tác hộ tịch, quốc tịch, chứng thực; theo dõi thi hành pháp luật; quản lý xử lý vi phạm hành chính; trợ giúp pháp lý...

Công tác xây dựng, soạn thảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm tiến độ, chất lượng theo kế hoạch. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh được triển khai đầy đủ, kịp thời.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: N.H

Đặc biệt, ngành Tư pháp đã chủ động tham mưu triển khai Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30-4-2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới trên địa bàn tỉnh. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được tăng cường, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật; ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân trên địa bàn từng bước được nâng lên.

Năm 2026, ngành Tư pháp tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản trái pháp luật; đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật theo hướng thiết thực, hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn.

Trao tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: N.H

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu ngành Tư pháp tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thi hành pháp luật, đưa pháp luật đi vào cuộc sống; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp, dễ nghe, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Phát huy tốt vai trò “gác cổng pháp lý” cho toàn hệ thống chính trị của tỉnh; tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, tập trung thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ của ngành Tư pháp theo Đề án số 06 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và các phần mềm ứng dụng, bảo đảm phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước và người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng dịch vụ công trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp…; bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho phát triển.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” cho 3 tập thể; tặng bằng khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân thuộc Sở Tư pháp đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2024-2025.