Gia Lai: Các đơn vị quân đội ra quân huấn luyện năm 2026

(GLO)- Ngày 2-3, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đồng loạt tổ chức ra quân huấn luyện năm 2026.

* Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã về dự và chỉ đạo lễ ra quân huấn luyện năm 2026 tại Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2).

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 tại Trung đoàn 1 (Sư đoàn 2). Ảnh: Thanh Thư

Quán triệt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại lễ ra quân huấn luyện, Trung tá Bùi Đình Thu - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 1 khẳng định: Năm 2026, Trung đoàn quán triệt chủ đề phong trào thi đua quyết thắng “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”.

Theo đó, đơn vị chú trọng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của Trung đoàn, coi trọng xây dựng Trung đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; tổ chức huấn luyện theo phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”; tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân huấn luyện, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu biểu dương và chúc mừng thành tích Trung đoàn 1 đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh, đối với Quân đội, năm nay tiếp tục triển khai kế hoạch điều chỉnh lực lượng, xây dựng Quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh” và đến năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại.

Trên tinh thần đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu Trung đoàn 1 tiếp tục nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xác định đây là nhiệm vụ chính trị, là yêu cầu bắt buộc và thực hiện đúng nguyên tắc, phương châm, các mối kết hợp trong huấn luyện.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu (giữa) tham quan mô hình học cụ phục vụ huấn luyện của Trung đoàn 1. Ảnh: Thanh Thư

Song song với đó, làm tốt công tác xây dựng nền nếp chính quy, quản lý chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn. Tập trung sự lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ; kiên quyết khắc phục hạn chế, khuyết điểm của năm 2025. Bảo đảm an toàn trong huấn luyện, diễn tập và tham gia giao thông; xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

* Tại phường Quy Nhơn Nam, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026 và phát động thi đua cao điểm “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031”.

Duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện do Bộ CHQS tỉnh tổ chức. Ảnh: H.P

Trong công tác huấn luyện, Bộ CHQS tỉnh đặt ra yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc phải nắm vững phương châm, nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu huấn luyện. Huấn luyện phải đúng, đủ nội dung, thời gian, bảo đảm quân số. Kết quả kiểm tra các nội dung 100% đạt yêu cầu, có 75% khá giỏi trở lên. Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ các cấp, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó 80% cán bộ tương đương tiểu đoàn, 75% cán bộ đại đội, trung đội đạt loại khá, giỏi.

Nâng cao chất lượng giáo dục quản lý bộ đội, kết hợp chặt chẽ huấn luyện và rèn luyện, xây dựng chính quy. Hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật thông thường, không có trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật…

Đại biểu tham quan mô hình học cụ trưng bày tại lễ ra quân huấn luyện. Ảnh: H.P

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh ký kết giao ước thi đua. Ảnh: H.P

Dịp này, Bộ CHQS tỉnh đã phát động thi đua cao điểm với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031”. Các cơ quan, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua.

* Tại xã Tuy Phước Tây, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo lễ ra quân huấn luyện của Sư đoàn 31.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long trao bằng công nhận danh hiệu Đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu” của Bộ Quốc phòng cho Sư đoàn 31. Ảnh: N.K

Năm 2026, Sư đoàn 31 tiếp tục thực hiện phương châm huấn luyện “cơ bản - thiết thực - vững chắc”, huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ; chú trọng nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, tăng cường cơ động, hiệp đồng; xây dựng chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn trong huấn luyện và tham gia giao thông.

Trung đoàn Bộ binh 866 (Sư đoàn 31) nhận danh hiệu Đơn vị huấn luyện giỏi do Bộ Quốc phòng tặng. Ảnh: N.K

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long biểu dương sự chủ động của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 31 trong công tác chuẩn bị; yêu cầu đơn vị tiếp tục quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị về huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện sát thực tiễn. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; giữ vững kỷ luật, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và thực hiện hiệu quả năm An toàn giao thông 2026 với mục tiêu “An toàn - Kỷ cương - Trách nhiệm”.

* Tại phường An Nhơn Nam, Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2026. Dự và chỉ đạo có Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu; Đại tá Vũ Văn Thảo - Phó Cục trưởng Cục Phòng không Lục quân.

Đại tá Đỗ Xuân Hùng (đầu tiên, bên phải) tham quan mô hình học cụ của Lữ đoàn 573. Ảnh: Minh Lâm

Năm 2025, Lữ đoàn 573 vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị xuất sắc trong phong trào Thi đua Quyết thắng” và cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”; Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tặng cờ “Đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Phòng không Lục quân”.

Năm 2026, Lữ đoàn 573 tập trung thực hiện tốt phương châm “cơ bản - thiết thực - vững chắc”, huấn luyện sát đối tượng tác chiến phòng không và địa bàn đóng quân.

Không khí sôi nổi, vui tươi tại lễ ra quân huấn luyện của Lữ đoàn 573. Ảnh: Minh Lâm

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Đỗ Xuân Hùng biểu dương những kết quả nổi bật của Lữ đoàn 573 trong năm 2025; đồng thời yêu cầu đơn vị tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng bản lĩnh vững vàng cho cán bộ, chiến sĩ.

* Tại Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34), lễ ra quân huấn luyện diễn ra trong không khí trang nghiêm, phấn khởi, thể hiện quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị ngay từ ngày đầu ra quân.

Năm 2025, Trung đoàn vinh dự được công nhận danh hiệu Đơn vị Vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” và được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Đây là niềm tự hào, đồng thời là động lực to lớn để cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, quyết tâm giữ vững và nâng cao chất lượng toàn diện của đơn vị.

Trung đoàn Thông tin 29 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”. Ảnh: Thiên Di

Tại buổi lễ, Thượng tá Vũ Văn Hà - Trung đoàn trưởng đã quán triệt sâu sắc Mệnh lệnh huấn luyện năm 2026 của Tư lệnh Quân đoàn; xác định rõ phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp trọng tâm trong tổ chức huấn luyện.

Trong đó, Trung đoàn coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ, sát đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị; gắn huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, quản lý kỷ luật và xây dựng chính quy.

Các đơn vị của Trung đoàn Thông tin 29 ký giao ước thi đua. Ảnh: Thiên Di

Dịp này, Trung đoàn đã phát động phong trào thi đua cao điểm chào mừng Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” giai đoạn 2026 - 2030.