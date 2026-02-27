Trung đoàn 925 tổ chức ban bay huấn luyện đầu xuân

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

(GLO)- Ngày 26-2, Trung đoàn 925 (Sư đoàn Không quân 372) tổ chức ban bay huấn luyện đầu xuân Bính Ngọ 2026. 

Đại tá Trần Tiến Tùng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn Không quân 372 trực tiếp theo dõi và chỉ đạo ban bay; cùng tham dự có đại diện các cơ quan chức năng của Sư đoàn.

Quán triệt nhiệm vụ ban bay đầu xuân. Ảnh: H.P

Xác định rõ ý nghĩa quan trọng của ban bay đầu năm, Đảng ủy - Chỉ huy Trung đoàn 925 đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, toàn diện. Công tác giáo dục, quán triệt được triển khai sâu rộng, nâng cao nhận thức, xây dựng quyết tâm cao cho cán bộ, chiến sĩ.

Các nhiệm vụ được phân công cụ thể; kế hoạch bay được xây dựng khoa học, tỉ mỉ; tổ chức hiệp đồng bảo đảm chặt chẽ từ khâu hạ quyết tâm, giao nhiệm vụ, chuẩn bị bay đến luyện tập các phương án xử lý tình huống bất trắc.

Công tác bảo đảm kỹ thuật được Trung đoàn 925 thực hiện đầy đủ, đồng bộ. Ảnh: H.P

Đơn vị cũng duy trì nghiêm nền nếp trong 3 giai đoạn bay, 4 giai đoạn kỹ thuật theo đúng quy trình, quy định. Công tác bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, thông tin, ra đa được thực hiện đầy đủ, đồng bộ.

Trong quá trình bay, công tác chỉ huy điều hành khoa học, chặt chẽ; phi công chấp hành nghiêm điều lệ, quy chế, thực hiện động tác chuẩn xác theo hiệu lệnh chỉ huy và yêu cầu bài bay.

Trung đoàn 925 đã hoàn thành 100% chuyến bay theo kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Ảnh: H.P

Dù điều kiện thời tiết chưa thật sự thuận lợi, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, Trung đoàn 925 đã hoàn thành 100% chuyến bay theo kế hoạch đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Thành công của ban bay đầu xuân không chỉ khẳng định năng lực tổ chức, chỉ huy và hiệp đồng chặt chẽ của Trung đoàn 925, mà còn củng cố bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho đội ngũ cán bộ, phi công và lực lượng bảo đảm.

