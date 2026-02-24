Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai tiếp sóng Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt 2 nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị

(GLO)- Ngày mai (25-2), Ban Bí thư Trung ương Đảng sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thuận tiện theo dõi, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ tiếp sóng hội nghị từ các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam trên kênh GTV và Báo Gia Lai điện tử tại địa chỉ: baogialai.com.vn.

Theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, hội nghị sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ ngày 25-2; kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại Phòng họp Diên Hồng (Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội) đến điểm cầu các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương; điểm cầu các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện.

Tại Gia Lai, hội nghị được kết nối trực tuyến từ điểm cầu Trung ương đến điểm cầu của tỉnh, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Trường Chính trị tỉnh.

Hội nghị tập trung quán triệt các nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 79-NQ/TW và Nghị quyết số 80-NQ/TW.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia triển khai Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế Nhà nước chủ trì Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới của 2 nghị quyết của Bộ Chính trị.

Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện hiệu quả và tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân; tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.