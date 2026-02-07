(GLO)- Ngày 7-2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: TTXVN

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu chính tại Nhà Quốc hội (Hà Nội), kết nối trực tuyến tới 31.097 điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, các xã, phường, đặc khu, các tổ chức đảng trong quân đội, công an và doanh nghiệp với hơn 1,9 triệu đại biểu tham dự.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo hội nghị. Cùng dự hội nghị có Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí Ủy viên, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên, nguyên Ủy viên Ban Bí thư…

Các đại biểu dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn). Ảnh: Hồng Phúc

Toàn tỉnh Gia Lai có hơn 20.380 đại biểu tham gia hội nghị tại 150 điểm cầu.

Tham gia tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn) có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành…

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (phường Pleiku).

Tại hội nghị, các đại biểu sẽ nghe các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước truyền đạt 10 chuyên đề. Cụ thể:

Chuyên đề 1: “Một số vấn đề mới, cốt lõi và kinh nghiệm 40 năm đổi mới trong văn kiện Đại hội XIV của Đảng” do đồng chí Trịnh Văn Quyết - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương truyền đạt.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt chuyên đề 1. Ảnh: TTXVN

Chuyên đề 2: “Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng” do đồng chí Phạm Minh Chính - Thủ tướng Chính phủ truyền đạt.

Chuyên đề 3: “Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIII và tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025); phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XIV” do đồng chí Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 4: “Đánh giá 5 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030” do đồng chí Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương truyền đạt.

Chuyên đề 5: “Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong Kỷ nguyên mới” do đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam truyền đạt.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Phúc

Chuyên đề 6: “Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV” do đồng chí Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt.

Chuyên đề 7: “Tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia của Đại hội XIV” do đồng chí Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an truyền đạt.

Chuyên đề 8: “Phát triển đối ngoại trong kỷ nguyên mới tương xứng với tầm vóc lịch sử, văn hóa và vị thế của đất nước” do đồng chí Lê Hoài Trung - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao truyền đạt.

Chuyên đề 9: “Đề cương tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam (1930 - 2030), định hướng, lãnh đạo phát triển đất nước trong 100 năm tiếp theo (2030 - 2130) và Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội” do đồng chí Đoàn Minh Huấn - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt.

Chuyên đề 10: “Đổi mới công tác kiểm tra, giám sát góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV” do đồng chí Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương truyền đạt.

Theo chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.