Hấp dẫn "Đêm võ đài Bình Định"

(GLO)- Tối 20-2, tại Quảng trường xã Tây Sơn đã diễn ra chương trình “Đêm Võ đài Bình Định" 2026 với 5 trận đấu giữa các võ sĩ.

"Đêm võ đài Bình Định" diễn ra trong đêm 20 và 21-2, do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức.

Chương trình mở đầu bằng những màn biểu diễn Quyền thuật, Thập bát ban binh khí đặc trưng, hòa cùng âm vang trống hội, múa lân rộn ràng tái hiện khí chất hào sảng, tinh thần thượng võ của người dân nơi đây.

Trong đêm đã diễn ra 5 trận đấu hấp dẫn gồm: Phan Tấn Triều (Võ đường Phan Thọ, Tây Sơn) gặp Phi Long Kiệt (Võ đường Phi Long Vinh, Tuy Phước); Năm Thuận (Võ đường Năm Phương, An Nhơn) gặp Trần Hưng Nam Việt (CLB Nhơn Lý Hội, Quy Nhơn); Phạm Trần Bảo Trân (Võ đường Huỳnh Kim Hồng, Đăk Lăk) gặp Nguyễn Thị Nhi Quỳnh (Võ đường Trung Trụ, Hoài Nhơn); Năm Hậu (Võ đường Năm Tân, An Nhơn) gặp Trần Phạm Vũ Việt (Võ đường Huỳnh Kim Hồng, Đăk Lăk); Phan Nhật Huy (Võ đường Phan Thọ, Tây Sơn) gặp Đinh Hóa (Võ đường Năm Châu, Đăk Pơ).

Đây đều là những gương mặt đã khẳng định tên tuổi tại các giải quốc gia, cấp tỉnh ở bộ môn võ cổ truyền và kickboxing. Với kỹ thuật điêu luyện, đòn thế hiểm hóc, những cú đá uy lực cùng những pha ra đòn dũng mãnh, các võ sĩ đã mang đến những màn so tài kịch tính, mãn nhãn và giàu cảm xúc cho khán giả.

Theo ông Bùi Trung Hiếu - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, "Đêm võ đài Bình Định" không chỉ góp phần lan tỏa giá trị di sản võ cổ truyền Bình Định, mà còn tạo điểm nhấn văn hóa - thể thao ấn tượng trong dịp đầu xuân.

Đông đảo người dân địa phương đến theo dõi "Đêm Võ đài Bình Định". Ảnh: H.P

Đây cũng là hoạt động nổi bật trong chuỗi sự kiện mở màn Năm Du lịch Quốc gia 2026 tại Gia Lai, trở thành điểm đến hấp dẫn để du khách trong và ngoài nước khám phá, trải nghiệm và cảm nhận sâu sắc cốt cách con người cùng bề dày lịch sử - văn hóa của miền đất Võ.