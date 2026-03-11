Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến về phát triển “kinh tế bạc”

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

LỆ XUÂN
(GLO)- Sáng 11-3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị về tình hình phát triển "kinh tế bạc" trên thế giới và thích ứng chính sách, chiến lược của Việt Nam.

Hội nghị do Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế cùng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức, kết nối trực tuyến từ trụ sở Chính phủ tới các tỉnh, thành phố.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Lê Thành Long - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các tổ chức quốc tế, Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, cơ quan điều phối Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch.

thu-tuong-pham-minh-chinh-neu-ro-hoi-nghi-dien-ra-trong-boi-canh-tinh-hinh-the-gioi-dien-bien-phuc-tap-kho-luong.jpg
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai﻿. Ảnh: Nhật Trường

Hiện nay trên thế giới, "kinh tế bạc" đang trở thành một xu hướng phát triển tất yếu của nhân loại. Theo dữ liệu từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, mỗi năm thế giới có thêm khoảng 58 triệu người bước vào nhóm người cao tuổi; dự kiến đến năm 2050, con số này sẽ tăng hơn gấp đôi. Tuổi thọ trung bình toàn cầu đang tăng nhanh, đạt mức 73,5 tuổi vào năm 2025. Nhóm người từ 80 tuổi trở lên đang tăng nhanh nhất.

Việt Nam đã bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm 2011; tốc độ gia tăng người cao tuổi ngày một nhanh. Theo báo cáo của các cơ quan có liên quan, tính đến tháng 3-2025, cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi.

Thực tế này đang mang đến cả thách thức lẫn cơ hội, tạo ra áp lực về an sinh xã hội nhưng đồng thời cũng là động lực để đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển bền vững của đất nước.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Người cao tuổi không phải là gánh nặng mà là nguồn lực quý báu để phát triển đất nước.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu cần tập trung trao đổi về kinh nghiệm quốc tế và chủ động thích ứng với chính sách, chiến lược của Việt Nam; đánh giá thực trạng triển khai chiến lược quốc gia về người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số; đề xuất một số mô hình phát triển "kinh tế bạc" phù hợp với hoàn cảnh của Việt Nam, gắn liền với đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…

Thủ tướng Chính phủ cũng đã giao các bộ, ngành, cơ quan liên quan chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi Việt Nam tổ chức thực hiện các đề án, chương trình, nhiệm vụ, hoạt động liên quan đến phát triển “kinh tế bạc”.

Đồng thời, Thủ tướng mong muốn và tin tưởng, các thế hệ người cao tuổi Việt Nam sẽ tiếp tục nêu gương, tích cực tham gia đóng góp cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới trên tất cả lĩnh vực.

