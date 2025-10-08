Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phó Thủ tướng Lê Thành Long là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam

NHÃ UYÊN (tổng hợp)

(GLO)- Ngày 7-10, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 2219/QĐ-TTg về việc kiện toàn Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi (NCT) Việt Nam. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Các Phó Chủ tịch gồm: bà Đào Hồng Lan-Bộ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Thanh Bình-Chủ tịch Hội NCT Việt Nam.

Thành viên Ủy ban gồm: Thứ trưởng Bộ Y tế; Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ Tài chính; Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thứ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Thứ trưởng Bộ Tư pháp; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

pho-thu-tuong-le-thanh-long.jpg
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long là Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Ảnh: Đức Tuân/VGP

Bộ Y tế là cơ quan thường trực của Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam; có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động, sử dụng bộ máy của mình để tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban.

Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành trong thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của NCT.

Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, ban, ngành, địa phương trong việc xây dựng, thực hiện công tác NCT, Chiến lược Quốc gia về NCT cũng như chương trình, đề án, nhiệm vụ lĩnh vực NCT; giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò của NCT.

