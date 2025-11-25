Ông Bùi Duy Đốc tái đắc cử Chủ tịch Công đoàn Công ty Cao su Chư Sê

(GLO)- Ngày 25-11, Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Dự đại hội có ông Lê Văn Thủy-Phó Chủ tịch Công đoàn Cao su Việt Nam cùng 103 đại biểu đại diện cho 898 đoàn viên trong toàn Công ty.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Văn Vĩnh

Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Công ty đã tham mưu nhiều giải pháp chăm lo đời sống người lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn và đồng bào dân tộc thiểu số. Trong đó, Công đoàn đã tham gia xây dựng thang bảng lương, giám sát chi trả tiền lương, thưởng và các chế độ BHXH, BHYT; bàn giao 6 nhà “Mái ấm Công đoàn”, xây dựng sân bóng chuyền, lắp đặt đèn năng lượng mặt trời, trang bị máy lọc nước… với tổng giá trị hàng trăm triệu đồng.

Ngoài ra, Công đoàn cũng chi hàng tỷ đồng thăm hỏi, hỗ trợ người lao động ốm đau, khó khăn; triển khai các phong trào thi đua như “Một triệu sáng kiến”, phong trào xanh-sạch-đẹp, thi thợ giỏi… thu hút 100% công nhân tham gia. Trong nhiệm kỳ, có 17 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng.

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê đặt mục tiêu phát triển mỗi năm ít nhất 100 đoàn viên mới, 100% tổ Công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ; thu nhập bình quân người lao động đạt trên 9 triệu đồng/tháng; mỗi năm giới thiệu ít nhất 6 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp vào Đảng.

Ông Bùi Duy Đốc-Phó Tổng Giám đốc tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Văn Vĩnh

Tại đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 11 thành viên, Ban thường vụ gồm 3 người; ông Bùi Duy Đốc-Phó Tổng Giám đốc tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Sê nhiệm kỳ 2025-2030.

Dịp này, Công đoàn Công ty đã khen thưởng 4 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân lao động và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2025.