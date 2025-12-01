Công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về công tác cán bộ

(GLO)- Chiều 1-12, tại trụ sở UBND tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.D

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Trung-Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ. Cụ thể, quyết định nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội từ ngày 1-12-2025 đối với ông Trần Trọng Triêm-Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao quyết định cho ông Trần Trọng Triêm. Ảnh: T.D

Cùng với đó là các quyết định: điều động, bổ nhiệm ông Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh; điều động, bổ nhiệm ông Đặng Công Tiến-Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp; bổ nhiệm ông Bùi Lê Vĩ Chinh-Phó Hiệu trưởng phụ trách giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai.

Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1-12-2025.

Trao quyết định nghỉ hưu cho ông Trần Trọng Triêm, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh ghi nhận những đóng góp của ông Triêm đối với lĩnh vực công tác.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong rằng, sau khi nghỉ hưu, với kinh nghiệm công tác dày dặn, ông sẽ tiếp tục đồng hành, có những ý kiến xây dựng, góp phần vào sự phát triển chung của địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (trái) trao quyết định cho ông Võ Anh Tuấn. Ảnh: T.D

Trao các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng hoa chúc mừng các cán bộ vừa được bổ nhiệm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đánh giá cao nỗ lực trong công tác của từng người trong suốt thời gian qua.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (trái) trao quyết định cho ông Đặng Công Tiến. Ảnh: T.D

Đồng thời, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn các cán bộ vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, trình độ chuyên môn; không ngừng trau dồi phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng phát triển nhanh, bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trao quyết định bổ nhiệm cho tân Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai Bùi Lê Vĩ Chinh. Ảnh: T.D

Thay mặt các cán bộ vừa được bổ nhiệm, tân Chánh Thanh tra tỉnh Võ Anh Tuấn gửi lời cảm ơn chân thành tới Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng ủy UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh đã tín nhiệm bổ nhiệm giữ chức vụ mới; đồng thời, hứa sẽ quyết tâm, chung sức đồng lòng xây dựng đơn vị phát triển, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ.