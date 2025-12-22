Gia Lai: Hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh

(GLO)- Chiều 22-12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thực hiện nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Tỉnh ủy Gia Lai có các đồng chí: Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hồ Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Thanh Vũ - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ hướng dẫn cụ thể về nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, các đại biểu cũng được hướng dẫn việc tổ chức hội nghị lãnh đạo, hội nghị cử tri nơi công tác, nơi làm việc của người ứng cử; hướng dẫn mẫu biên bản các hội nghị; thủ tục làm hồ sơ và thời gian nộp hồ sơ của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Thị Kim Thu hướng dẫn nội dung, trình tự, thủ tục giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: N.H

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương đã thảo luận, giải đáp các ý kiến liên quan đến quy trình hiệp thương giới thiệu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; thành phần hội nghị cử tri nơi công tác, thời gian hoàn thành nộp sơ ứng cử...

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương ngay sau hội nghị cần tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các nội dung được hướng dẫn, tổ chức quy trình, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo dân chủ, khách quan, đồng bộ, thống nhất và đúng pháp luật.

Đồng thời, lưu ý việc chuẩn bị hồ sơ người ứng cử phải thật chính xác; nhân sự giới thiệu phải thật sự tiêu biểu, đảm bảo cơ cấu, thành phần; qua đó lựa chọn được những người hội tụ đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất, năng lực xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và nhân dân tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.