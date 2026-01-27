Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đảng uỷ xã Chư Sê: Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ

TRỊNH THẮM
(GLO)- Sáng 27-1, Đảng ủy Chư Sê đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Chư Sê, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Đoàn Anh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Chư Sê.

Đồng chí Lý Anh Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Rah Lan H' Thanh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, khoá I, nhiệm kỳ 2025-2030.

glo-doan-anh-duc.jpg

Tại hội nghị, đồng chí Lý Anh Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đã tặng hoa chúc mừng và trao Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ủy về việc chỉ định đồng chí Đoàn Anh Đức - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Chư Sê tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Chư Sê nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời công bố và trao Quyết định cho thôi tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với đồng chí Đinh Công Thành, nguyên Chỉ huy BCH quân sự xã Chư Sê.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lý Anh Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã đã chúc mừng đồng chí Đoàn Anh Đức được BTV Tỉnh uỷ Gia Lai chỉ định tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng uỷ xã Chư Sê, đồng thời tin tưởng rằng trên cương vị mới, đồng chí sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang xã vững mạnh.

