Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Trưởng ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 360/QĐ-TTg thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long. Ảnh bvhttdl.gov.vn

Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới được thành lập để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai thực hiện xây dựng trường học cho các xã biên giới.

Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long làm Trưởng ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các thành viên Ban Chỉ đạo gồm: Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng; Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc; Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Vinh Tơr; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Tuyên Quang, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Lạng Sơn, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Ninh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, An Giang.

Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành liên quan đến triển khai xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Ban này có nhiệm vụ tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các phương án, giải pháp, cách làm cụ thể, hiệu quả để hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp ở các tỉnh, thành phố biên giới đất liền trước ngày 30-8-2026. Các trường này sẽ là hình mẫu để sau đó tiếp tục triển khai diện rộng, hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 248 trường trong 2-3 năm tới theo Thông báo kết luận số 81-TB/TW ngày 18-7-2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đầu tư xây dựng trường học cho các xã biên giới và Nghị quyết số 298/NQ-CP ngày 26-9-2025 của Chính phủ ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Thông báo kết luận số 81-TB/TW; chỉ đạo các bộ, cơ quan, địa phương liên quan; phối hợp chặt chẽ, tập trung giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo Quyết định trên, Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo do Trưởng ban Chỉ đạo ban hành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban Chỉ đạo ký ban hành; sử dụng bộ máy hiện có để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo giao, bảo đảm không tăng biên chế của bộ được cơ quan có thẩm quyền giao. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo được bố trí từ kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định của Luật ngân sách nhà nước và quy định pháp luật liên quan.

Trưởng ban Chỉ đạo xem xét, quyết định thành lập Tổ Tư vấn giúp việc Ban Chỉ đạo trong trường hợp cần thiết.