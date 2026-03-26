Ông Đoàn Hữu Dũng tái cử Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng

(GLO)- Sáng 26-3, kỳ họp thứ nhất HĐND phường Diên Hồng (tỉnh Gia Lai) khóa XIV (nhiệm kỳ 2026-2031) đã diễn ra nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt của chính quyền địa phương.

Chủ trì kỳ họp có các ông: Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; Lê Minh Hùng - Phó Chủ tịch HĐND phường khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tham dự có đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND phường cùng 26/26 đại biểu HĐND phường.

Đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt. Ảnh: P.D

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và báo cáo xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường.

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, các đại biểu HĐND phường đã tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND; Trưởng, Phó các ban của HĐND; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND phường bằng hình thức bỏ phiếu kín theo đúng quy định.

Kết quả, ông Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng khóa XIII tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HĐND phường khóa XIV. Ông Lê Minh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND phường khóa XIII được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Đoàn Hữu Dũng (thứ 3 từ phải sang) tái cử Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: P.D

Các ban của HĐND phường cũng được kiện toàn. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Xây dựng Đảng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường khóa XIII được bầu giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường khóa XIV; ông Nguyễn Thanh Nga - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường khóa XIII giữ chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND phường khóa XIV.

Ở khối chính quyền, ông Nguyễn Tuấn Quang - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu giữ chức Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Các ông: Nguyễn Đình Thức và Nghiêm Thế Hùng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết kỳ họp. Ảnh: P.D

Kỳ họp cũng đã bầu 5 Ủy viên UBND phường khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cũng tại kỳ họp, HĐND phường đã báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026.