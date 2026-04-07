Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử

(GLO)- Với 485/485 đại biểu (đạt tỷ lệ 100%) tán thành, Quốc hội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 7-4, Quốc hội khóa XVI đã thông qua nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Bà Võ Thị Ánh Xuân - Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: VNN

Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh ngày 8-1-1970; quê quán tỉnh An Giang; trình độ chuyên môn cử nhân Sư phạm Hóa học.

Bà là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Bà Võ Thị Ánh Xuân trưởng thành từ giáo viên Trường PTTH Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên. Sau đó, bà làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang.

Từ năm 2001-2010, bà trải qua các vị trí: Phó Chủ tịch, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang; Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; Bí thư Thị ủy Tân Châu. Sau đó bà giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Ngày 2-10-2015, Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định bà đảm nhận chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2010-2015.

Ngay sau đó, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020 bầu bà giữ chức Bí thư Tỉnh ủy và tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy An Giang nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 6-4-2021, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 14, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu làm Phó Chủ tịch nước và tái cử chức danh này tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV vào tháng 7-2021.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân từng 2 lần giữ chức quyền Chủ tịch nước.