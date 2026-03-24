Ông Nguyễn Xuân Phước tái cử Chủ tịch HĐND phường Pleiku nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Sáng 24-3, HĐND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất nhằm kiện toàn các chức danh chủ chốt của chính quyền địa phương.

Ông Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường và ông Trần Văn Phúc - Phó Chủ tịch HĐND phường khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026 chủ trì kỳ họp.

Tham dự có đại diện Thường trực Đảng ủy, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; các cơ quan, đơn vị liên quan, cùng 29/29 đại biểu HĐND phường.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026. Ảnh: Bá Bính

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả bầu cử và xác nhận tư cách đại biểu HĐND phường khóa II. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, HĐND phường đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả, ông Nguyễn Xuân Phước tái cử chức vụ Chủ tịch HĐND phường Pleiku khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031; ông Trần Văn Phúc được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND phường. Bà Lê Thị Mai Thảo giữ chức Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách; ông Nguyễn Thanh Vân giữ chức Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường.

Ở khối chính quyền, ông Đặng Toàn Thắng tái cử chức vụ Chủ tịch UBND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Các ông Nguyễn Ngọc Thông và Võ Toàn tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt. Ảnh: Bá Bính

Kỳ họp cũng đã bầu 5 Ủy viên UBND phường đảm bảo đúng quy định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngoài ra, HĐND phường đã thông qua dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2026 và nghe báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kỳ họp thứ nhất HĐND phường Pleiku khóa II đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra, tạo nền tảng để bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới sớm ổn định và hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND phường Pleiku ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Bá Bính

Trước đó, các đại biểu đã dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và dâng hương tại Nhà thờ Bác trong khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết.