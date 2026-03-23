Phường Pleiku khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử

UBND phường Pleiku trao giấy khen cho 14 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử. Ảnh: Bá Bính

Theo thông tin tại hội nghị, phường Pleiku có 43.944/44.031 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 99,8%. Toàn phường có 18 khu vực bỏ phiếu, các điều kiện phục vụ bầu cử được chuẩn bị đầy đủ, chu đáo. Công tác bầu cử được triển khai đúng quy định, bảo đảm dân chủ, an toàn, tiết kiệm và đúng tiến độ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, đánh giá toàn diện công tác tổ chức bầu cử trên địa bàn. Nhiều ý kiến cho rằng công tác tuyên truyền được triển khai kịp thời, đa dạng hình thức nên tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân; cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức hội nghị cử tri, công tác chuẩn bị nhân sự, phối hợp giữa các lực lượng, cũng như việc bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực bỏ phiếu, góp phần để cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, thành công tốt đẹp.

Ủy ban bầu cử phường Pleiku trao giấy chứng nhận cho các đại biểu trúng cử đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Ủy ban bầu cử phường Pleiku đã trao giấy chứng nhận cho các đại biểu trúng cử đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND phường Pleiku tặng giấy khen cho 14 tập thể và 88 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức bầu cử.