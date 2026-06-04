Chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới đầu tiên trên biển Đông

(GLO)- Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia vừa gửi Công điện số 17/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 4-6-2026 đến UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa cùng các bộ, ngành liên quan về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) trên Biển Đông.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 3-6, vùng áp thấp trên khu vực phía Nam Bắc Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 22 giờ cùng ngày, tâm ATNĐ ở vị trí 16,9 độ Vĩ Bắc; 115,2 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong 24 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 20 km/giờ, cường độ duy trì cấp 6, giật cấp 8.

Lúc 7 giờ ngày 4-6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 500km về phía Đông Đông Bắc.

Để chủ động ứng phó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ; quản lý chặt chẽ tàu thuyền ra khơi; tổ chức kiểm đếm, thông báo kịp thời cho chủ phương tiện, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển về vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của ATNĐ để chủ động phòng tránh. Vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ vĩ tuyến 16-22 độ Vĩ Bắc và từ kinh tuyến 114-119,5 độ Kinh Đông.

Các địa phương, đơn vị cũng được yêu cầu sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Đồng thời, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường thông tin về diễn biến của ATNĐ để chính quyền các cấp, chủ phương tiện và người dân chủ động ứng phó.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các bộ, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với địa phương triển khai các biện pháp ứng phó; tổ chức trực ban nghiêm túc và thường xuyên báo cáo tình hình về cơ quan thường trực để kịp thời chỉ đạo, xử lý.