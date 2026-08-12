Thời tiết Gia Lai ngày 12-8: Phía Đông tỉnh nắng nóng, vùng biển có sóng cao 2-4 m

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 12-8, khu vực phía Đông tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4 m.

Theo đó, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%. Cụ thể, các khu vực An Lão, An Nhơn, Cát Tiến, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Quy Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh; An Lão, An Nhơn, Cát Tiến, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Cát, Phù Mỹ, Quy Nhơn, Tuy Phước, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Thời gian nắng nóng từ 12-16 giờ.

Vùng biển Gia Lai có sóng cao 2-4 m. Ảnh: Phương Vi

Tình trạng nắng nóng ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột qụy do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Cũng theo dự báo, ngày và đêm 12-8, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-4 m. Ngày và đêm 13-8, vùng biển Gia Lai có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-4 m.

Toàn bộ tàu thuyền và hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Đề phòng sạt lở bờ biển và những đê kè xung yếu khu vực ven bờ.