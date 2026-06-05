Nắng nóng quay trở lại phía Đông tỉnh Gia Lai, có nơi trên 38 độ C

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 6-6, khu vực phía Đông tỉnh sẽ xảy ra nắng nóng, có nơi trên 38 độ C.

Trong 24 giờ qua, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, với nền nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C (Hoài Nhơn, Hoài Đức). Độ ẩm tương đối thấp nhất 35-45%.

Bản đồ dự báo nhiệt độ cao nhất trong 24h tới.

Dự báo ngày 6-6, khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-45%.

Cụ thể, khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C. Khu vực An Nhơn, Cát Tiến, Phù Cát, Phù Mỹ, Quy Nhơn, Tuy Phước có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C.

Tình trạng nắng nóng có thể kéo dài trong nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, cơ quan khí tượng đề nghị người dân cần đề phòng tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.