Thời tiết Gia Lai ngày 14-6: Khu vực giữa và phía Đông tỉnh nắng nóng từ 35-38 độ C

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 14-6, khu vực giữa và phía Đông tỉnh tiếp tục có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C.

Trong 24 giờ qua, khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng đến nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C (Hoài Đức, Phù Mỹ). Độ ẩm tương đối thấp nhất 40-50%.

Khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng đến nắng nóng gay gắt. Ảnh: Phương Vi

Cơ quan khí tượng dự báo: Ngày 14-6, các khu vực An Lão, Hoài Nhơn, Hoài Ân, Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh dự báo có mức nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ C; khu vực An Nhơn, Ayun Pa, Cát Tiến, Ia Pa, Phù Cát, Phú Thiện, Phú Túc, Tuy Phước có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Thời gian nắng nóng diễn ra từ 11-16 giờ.

Nắng nóng ở khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cảnh báo: Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.