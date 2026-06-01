Thời tiết Gia Lai ngày 1-6: Vùng biển có mưa rào và giông rải rác, sóng cao hơn 2 m

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 1-6, vùng biển Gia Lai có mưa rào và giông rải rác. Trên đất liền, nhiều khu vực cũng đề phòng mưa lớn cục bộ.

Cụ thể, ngày 1-6, vùng biển Gia Lai (bao gồm xã đảo Nhơn Châu) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng cao trên 2 m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Dự báo vùng biển có mưa rào và giông rải rác, sóng cao hơn 2 m trong ngày 1-6. Ảnh: Phương Vi

Trên đất liền, phân tích trên ảnh mây vệ tinh, định vị sét và ảnh radar cho thấy mây đối lưu đang phát triển, gây mưa rào và giông trên và khu vực các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã sau: Tuy Phước Tây, Canh Vinh, An Khê, Cửu An, Bàu Cạn, Chư Prông, Ia Boòng, Ia Băng, Ia Pia, Ia Tôr, Chư Pưh, Ia Ko, AlBá, Chư Sê, Gào, Pờ Tó, Ya Ma, Kon Chiêng, Chư A Thai, Đak Pơ.

Những vùng mây này tiếp tục phát triển, gây mưa rào và giông cho các khu vực nói trên, sau có khả năng mở rộng sang các làng, thôn, tổ dân phố thuộc các phường, xã: An Nhơn Nam, An Nhơn Tây, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Tuy Phước, Bình Khê, Canh Liên, Vân Canh, Vĩnh Quang, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Thịnh, An Bình, Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Púch, Ia Ly, Ia Phí, Ia Hrú, Ia Le, Bờ Ngoong, Ia Chia, Ia Grai, Ia Hrung, Ia Krái, Ia O, Ia Tul, Kông Bơ La, Tơ Tung, Ia Rsai, Đăk Song, An Phú, Diên Hồng, Hội Phú, Pleiku, Thống Nhất, Ya Hội, Ia Dom, Ia Dơk, Ia Krêl, Ia Nan, Ia Pnôn, Đức Cơ và các khu vực lân cận.

