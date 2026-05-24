Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời tiết

Thời tiết hôm nay

Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai

Khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai nắng nóng từ 35-37 độ C, kéo dài nhiều ngày

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 24-5, tình hình nắng nóng vẫn tiếp diễn ở khu vực giữa và phía Đông tỉnh, đồng thời sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Qua theo dõi, ngày 23-5, khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C (Hoài Đức, Canh Thuận). Độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

thoi-tiet-ngay-24-5-3654.jpg
Khu vực phía Đông và giữa tỉnh nắng nóng từ 35-37 độ C, kéo dài nhiều ngày. Ảnh: Phương Vi

Dự báo, khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cụ thể, các khu vực An Nhơn, Ayun Pa, Hoài Nhơn, Ia Pa, Phù Cát, Phù Mỹ, Phú Thiện, Phú Túc, Tuy Phước có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C; khu vực An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh từ 36-38 độ C.

Nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Miền Bắc mưa kéo dài, miền Trung đón mưa to

Miền Bắc mưa kéo dài, miền Trung đón mưa to

Thời tiết hôm nay

Trong ngày và đêm nay (23/4), miền Bắc tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Ngày mai mưa giảm, từ đêm mai, mưa trở lại và kéo dài nhiều ngày. Hôm nay và ngày mai, Thanh Hoá đến Hà Tĩnh cũng có mưa lớn, từ chiều tối nay, Quảng Trị đến Quảng Ngãi cũng xuất hiện mưa dông.

Thời tiết ngày 11/4: Nhiệt độ vượt 40 độ C, nắng nóng gay gắt lan rộng nhiều khu vực

Thời tiết ngày 11/4: Nhiệt độ vượt 40 độ C, nắng nóng gay gắt lan rộng nhiều khu vực

Thời tiết hôm nay

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 11/4, nắng nóng tiếp tục gia tăng cường độ tại nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Trung Bộ là tâm điểm với nền nhiệt phổ biến 38-40 độ C, có nơi vượt ngưỡng 40 độ C; độ ẩm thấp khiến cảm giác oi bức, khô nóng gia tăng rõ rệt.

null