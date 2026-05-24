Khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai nắng nóng từ 35-37 độ C, kéo dài nhiều ngày

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, ngày 24-5, tình hình nắng nóng vẫn tiếp diễn ở khu vực giữa và phía Đông tỉnh, đồng thời sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới.

Qua theo dõi, ngày 23-5, khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai đã xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C (Hoài Đức, Canh Thuận). Độ ẩm tương đối thấp nhất 45-55%.

Khu vực phía Đông và giữa tỉnh nắng nóng từ 35-37 độ C, kéo dài nhiều ngày. Ảnh: Phương Vi

Dự báo, khu vực giữa và phía Đông tỉnh Gia Lai tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Cụ thể, các khu vực An Nhơn, Ayun Pa, Hoài Nhơn, Ia Pa, Phù Cát, Phù Mỹ, Phú Thiện, Phú Túc, Tuy Phước có nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C; khu vực An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Vân Canh, Vĩnh Thạnh từ 36-38 độ C.

Nhiệt độ dự báo và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Do ảnh hưởng của nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.