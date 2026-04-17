Gia Lai: Nhiệt độ cao nhất 37 độ C, nắng nóng giảm dần

(GLO)- Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, ngày 17 và 18-4, nắng nóng ở khu vực phía Đông và giữa tỉnh Gia Lai có xu hướng dịu dần, nhiệt độ cao nhất là 37 độ C.

Cụ thể, các khu vực An Lão, Hoài Ân, Vĩnh Thạnh, Tây Sơn, Vân Canh, Ayun Pa, Phú Thiện, Phú Túc, Đăk Pơ, Kbang dự báo ghi nhận mức nhiệt độ cao nhất từ 35-37 độ C. Các khu vực Mang Yang, Ia Pa, Kông Chro, Chư Pưh, Chư Sê, An Khê ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ 34-36 độ C.

Một số khu vực trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận xu hướng nắng nóng giảm dần. Ảnh: Phương Vi

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 17-4, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh cường độ yếu tiếp tục di chuyển xuống phía Nam, nhiều địa phương trên cả nước xuất hiện mưa rào và giông; đặc biệt, vùng núi phía Bắc cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét, sạt lở đất.

Trong đó, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió Đông Nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, phía Bắc có nơi hơn 34 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi hơn 34 độ C.